Надо “напрягаться” всем. Первое интервью главкома Сырского: о целях и сложностях на фронте

Смену главнокомандующего ВСУ украинский народ воспринял довольно болезненно и неоднозначно. Александр Сырский всего несколько дней на новой должности, однако он уже успел озвучить ключевую цель в войне с российской армией. Также Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF.

На Востоке Украины с ним встретилась корреспондентка ZDF Катрин Айгендорф за несколько дней до того, как Президент Зеленский официально назначил Сырского новым главнокомандующим.

Что новый главком ВСУ рассказал в интервью, какая ситуация на фронте и какие следующие планы нашей обороны — мы выделили главные тезисы.

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Ситуация на фронте

Александр Сырский соглашается, что сейчас ситуацию на фронте он оценивает как сложную. Ведь противник наступает практически на всей линии фронта, а ВСУ перешли от наступательных действий к оборонным операциям.

— Цель нашей операции — истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны, — сказал Сырский.

Особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где противник поставил себе цель любой ценой захватить город.

Это глобальное наступление противник начал фактически с 3 октября, — подчеркнул главком.

Также Александр Сырский добавил, что у украинцев еще хватает и силы духа, и вдохновения, чтобы бороться с врагом и не оставить свою территорию под ногой оккупанта. Он также подтвердил цели украинской армии, поскольку отметил, что Украина должна выйти на свои административные границы.

Цели Украины и сколько будет длиться война

Александр Сырский отметил, что с начала открытой агрессии РФ против Украины у него было ощущение, что эта война будет продолжаться долго.

В интервью немецкому изданию он добавил, что сейчас украинцам нужно сплачиваться, чтобы победить противника.

— Надо “напрягаться” всем. Если помощи нет снаружи, нужно наладить производство здесь. Этот процесс запущен, его нужно наращивать. Мы, прежде всего, должны рассчитывать на собственные силы. И, конечно, нужно совершенствовать тактику.

Для нас главная ценность — жизнь нашего солдата в тех боевых подразделениях, которые непосредственно выполняют боевые задания.

Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, где они проводят практику “мясных штурмов”. Я лучше оставлю, возможно, какую-нибудь позицию, но не допущу гибели всего личного состава, — сказал он.

Сырский заметил, что войны такого масштаба не было уже со времен Второй мировой. Подразумевается не только площадь, но и продолжительность боевых действий. Именно поэтому оружия, поставляемого Украине, пока действительно недостаточно.

— Даже оружие, что используют, имеет срок использования, любой ствол со временем нужно менять. Это война не только людей, но и экономик. Поэтому экономика коллективного Запада должна нам помогать, потому что мы в этой войне теряем самое ценное — наших людей.

В то же время Сырский заявил, что потери РФ в живой силе в семь-восемь больше наших.

Новый этап войны

Должное Сырский отдает и современным технологиям на поле битвы.

— Эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и прогресса вооруженной борьбы. Мы уже видим, и для нас это не новость, использование наземных роботизированных платформ. Модули, которые управляются дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь военных.

То есть война переходит в новую стадию, — добавил Александр Сырский.

Что говорят американские генералы о новом главкоме украинской армии и чем он известен, мы писали в нашем другом материале.

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