Новый Главнокомандующий ВСУ: что известно об Александре Сырском и какие задачи стоят перед ним

Ситуация на поле боя меняется ежесекундно. Потому и война не стоит на месте и требует постоянных перемен. Это и мотивировало президента Украины внести определенные коррективы в руководство ВСУ. В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский сообщил, что генерал-полковник Александр Сырский теперь — новый главнокомандующий ВСУ.

Генерал-полковник Александр Сырский — что известно

Александр Сырский отдал всю свою жизнь армии и, в частности, был известен командованием легендарной 72 механизированной бригадой имени Черных Запорожцев.

Уже в 2013 году он был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ и уже тогда присоединялся к процессам сотрудничества с НАТО. В штаб-квартире военного блока обсуждал, какие изменения следует внедрить в украинской армии в соответствии со стандартами НАТО.

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Когда в 2014 году началась российско-украинская война, Александр Сырский возглавлял штаб АТО.

Был одним из главных командиров штаба АТО во время боев за Дебальцево, за что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Сложившаяся им группа под названием Барс, созвучная и с позывным военного, прикрывала выход ВСУ из города.

В 2019 году Александр Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину генерал-полковник командовал обороной Киева и не допустил продвижения врага в столицу. За успешную оборону был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени и отличием Герой Украины.

Какие задачи ставит президент перед новым Главнокомандующим ВСУ

На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Каждая боевая бригада первой линии должна получить эффективное западное оружие. Должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта. Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине. Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность штабов. Надо построить в армии действенную ротационную систему. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации — это обязательно. Нужно очевидное повышение качества обучения воинов только обученные солдаты на первой линии. В структуре Вооруженных сил создается новый род сил — Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Если ты хочешь больше узнать нового Главнокомандующего ВСУ, читай подробнее, кто такой Александр Сырский и за что мы должны его поблагодарить.

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