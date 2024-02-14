Треба “напрягатися” всім. Перше інтервʼю головкома Сирського: про цілі та складнощі на фронті

Зміну головнокомандувача ЗСУ український народ сприйняв доволі болісно та неоднозначно. Олександр Сирський лише кілька днів на новій посаді, однак він уже встиг озвучити ключову мету у війні з російською армією. Також Сирський дав інтервʼю німецькому телеканалу ZDF.

На Сході України із ним зустрілася кореспондентка ZDF Катрін Айґендорф, за кілька днів до того, як президент Зеленський офіційно призначив Сирського новим головнокомандувачем.

Що новий головком ЗСУ розповів у інтервʼю, яка ситуація на фронті та які наступні плани нашої оборони — ми виокремили головні тези. Зараз також дивляться Ситуація на фронті Олександр Сирський погоджується, що нині ситуацію на фронті він оцінює як складну. Адже противник наступає практично на всій лінії фронту, а ЗСУ перейшли від наступальних дій до оборонних операцій. — Мета нашої операції — виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони, — сказав Сирський. Особливо напружені бої йдуть на Куп’янському напрямку, де противник поставив собі за мету за будь-яку ціну захопити місто. Цей глобальний наступ противник розпочав фактично з 3 жовтня, — наголосив головком. Також Олександр Сирський додав, що в українців ще вистачає і сили духу, і натхнення, аби боротися з ворогом та не залишити свою територію під ногою окупанта. Він також підтвердив цілі української армії, адже зазначив, що Україна має вийти на свої адміністративні кордони.

Цілі України та скільки триватиме війна

Олександр Сирський зазначив, що від початку відкритої агресії РФ проти України у нього було відчуття, що ця війна триватиме довго.

В інтервʼю німецькому виданню він додав, що зараз українцям треба гуртуватися, аби перемогти противника.

— Треба “напрягатися” всім. Немає зовні допомоги, треба налагодити виробництво тут. Цей процес запущений, його треба нарощувати. Ми насамперед маємо розраховувати на власні сили. І, звісно, треба удосконалювати тактику.

Для нас головна цінність — це життя нашого солдата у тих бойових підрозділах, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Ми не можемо дозволити собі такого ставлення, як у російських воєначальників, де вони проводять практику “м’ясних штурмів”. Я краще залишу, можливо, якусь позицію, але не допущу загибелі усього особового складу, — сказав він.

Сирський зауважив, що війни такого масштабу не було вже з часів Другої світової. Мається на увазі не лише площа, а й тривалість бойових дій. Саме тому зброї, яку постачають Україні, поки дійсно недостатньо.

— Навіть та зброя, яка використовується, має термін використання, будь-який ствол з часом треба міняти. Тож це війна не лише людей, а й економік. Тому економіка колективного Заходу має нам допомагати, бо ми у цій війні втрачаємо найцінніше — наших людей.

Водночас Сирський заявив, що втрати РФ у живій силі у сім-вісім разів більші за наші.

Новий етап війни

Належне Сирський віддає й сучасним технологіям на полі битви.

— Ця війна підвищує значення технологічного прогресу в Збройних силах та самого прогресу збройної боротьби. Ми вже бачимо, і для нас це не новина, використання наземних роботизованих платформ, модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових.

Тобто війна переходить у нову стадію, — додав Олександр Сирський.

Що кажуть американські генерали про нового головкома української армії та чим він відомий, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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