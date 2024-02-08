Новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо про Олександра Сирського та які завдання стоять перед ним

Ситуація на полі бою змінюється чи не щосекунди. Тому й війна не стоїть на місці та вимагає постійних змін. Це і мотивувало президента України внести певні корективи у керівництво ЗСУ.
У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський повідомив, що генерал-полковник Олександр Сирський — тепер новий Головнокомандувач ЗСУ.
Олександр Сирський віддав усе своє життя армії та зокрема був відомий командуванням легендарної 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
Вже у 2013 році він був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ та вже тоді долучався до процесів співпраці з НАТО. У штаб-квартирі військового блоку обговорював, які зміни потрібно впровадити в українській армії відповідно до стандартів НАТО.
Коли у 2014 році почалась російсько-українська війна, Олександр Сирський очолював штаб АТО.
Був одним з головних командирів штабу АТО під час боїв за Дебальцеве, за що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Сформована ним група під назвою Барс, що співзвучна й з псевдо військового, прикривала вихід ЗСУ з міста.
У 2019 році Олександр Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну генерал-полковник командував обороною Києва та не допустив просування ворога до столиці. За успішну оборону був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня та відзнакою Герой України.
Якщо ти хочеш більше дізнатись про нового Головнокомандувача ЗСУ, читай детальніше, хто такий Олександр Сирський та за що ми повинні йому подякувати.
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