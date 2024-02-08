Новий Головнокомандувач ЗСУ: що відомо про Олександра Сирського та які завдання стоять перед ним

Ситуація на полі бою змінюється чи не щосекунди. Тому й війна не стоїть на місці та вимагає постійних змін. Це і мотивувало президента України внести певні корективи у керівництво ЗСУ.

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський повідомив, що генерал-полковник Олександр Сирський — тепер новий Головнокомандувач ЗСУ.

Генерал-полковник Олександр Сирський — що відомо

Олександр Сирський віддав усе своє життя армії та зокрема був відомий командуванням легендарної 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Зараз також дивляться

Вже у 2013 році він був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ та вже тоді долучався до процесів співпраці з НАТО. У штаб-квартирі військового блоку обговорював, які зміни потрібно впровадити в українській армії відповідно до стандартів НАТО.

Коли у 2014 році почалась російсько-українська війна, Олександр Сирський очолював штаб АТО.

Був одним з головних командирів штабу АТО під час боїв за Дебальцеве, за що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Сформована ним група під назвою Барс, що співзвучна й з псевдо військового, прикривала вихід ЗСУ з міста.

У 2019 році Олександр Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну генерал-полковник командував обороною Києва та не допустив просування ворога до столиці. За успішну оборону був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня та відзнакою Герой України.

Які задачі ставить президент перед новим Головнокомандувачем ЗСУ

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації — це обов’язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів — тільки навчені солдати на першій лінії. У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил — Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Якщо ти хочеш більше дізнатись про нового Головнокомандувача ЗСУ, читай детальніше, хто такий Олександр Сирський та за що ми повинні йому подякувати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.