Генерал, який змінить хід війни? Що кажуть американські військові про нового головкома ЗСУ Сирського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні зміни у військовому керівництві. Новим головнокомандувачем ЗСУ став колишній командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Зміни у командуванні ЗСУ відбулися й в інших ланках.

Відставний полковник Сухопутних сил США Роберт Гамільтон прокоментував відставку Валерія Залужного і призначення на його посаду Олександра Сирського. Гамільтон розповів Голосу Америки, що Сирський — досвідчений полководець і може змінити перебіг війни. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес також зазначив, що росіяни не радітимуть діяльності Сирського на полі бою.

Зміна головкома ЗСУ в Україні: що це означає

Деякі люди вважають, що відставка Залужного може вплинути на допомогу від США. Але Гамільтон зазначає, що підтримка України з боку США насамперед має проблеми через американські аспекти, а не українські. Усе застрягло в Конгресі, й адміністрація Байдена не змогла “витягти” допомогу з Конгресу.

Зараз також дивляться

Він пояснює, що Залужний перебував на посаді головнокомандувача ЗСУ протягом двох з половиною років, тож звільнення не є безпрецедентним явищем. Додає, що Сполучені Штати теж йшли на такі кроки посеред війни. Іноді це відбувається з політичних причин, іноді з військових, іноді просто потрібен новий підхід до ведення бойових дій.

Гамільтон підкреслює, що Залужний був популярним як серед української громадськості, так і в Збройних силах. Питання у тому, чи зможе Сирський зберегти цю популярність та підтримку ЗСУ зі своєю стратегією війни. Чи потребує Україна нового стратегічного та оперативного підходу, а з цього випливає — який тип та обсяг допомоги потребує Україна? Коли та як її інтегрують у ЗСУ?

Гамільтон акцентує, що, зосереджуючись на сухопутній війні, не варто забувати про дії у морі. Адже Україні вдалося витіснити ворожі кораблі із західної частини Чорного моря.

Гадаю, що генерал Сирський зможе об’єднати багатогалузеву стратегію та змінити хід війни проти Росії, досягнувши військових цілей України.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що заміна найвищого військового керівництва в Україні стала непростим рішенням для президента Володимира Зеленського, розповіли у Генштабі.

— Президент відповідає за все, і це його прерогатива — особливо у демократичному суспільстві: мати на позиції командувача, який, на його думку, дає Україні найбільший шанс на перемогу, — вважає Годжес.

На його думку, призначення Сирського стане неприємним сюрпризом для окупантів на полі бою.

Це не конкурс краси та не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого вважає більш доречним для цієї фази війни.

— Він (Сирський — ред.) боєць, має досвід, він крутий. Я думаю, що росіяни зовсім не раді бачити на чолі Збройних сил України ще одного видатного командувача, — підсумував Годжес.

Раніше ми розповідали, що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.