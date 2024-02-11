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Не лише Сирський! Нове командування ЗСУ — перелік нових призначень

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 11 Лютого 2024, 12:11
Нове командування ЗСУ
Фото: Facebook

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