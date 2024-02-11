Не лише Сирський! Нове командування ЗСУ — перелік нових призначень

Тиждень в Україні ознаменувався низкою кадрових змін у війську. Чималим шоком для українців стала відставка Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ.
Але не лише керманич Збройними Силами змінився. Вікна зібрали найголовніші кадрові зміни у війську за цей тиждень.
Відповідні укази про призначення оприлюднені на сайті президента України.
Також погоджено нових заступників начальника Генштабу ЗСУ:
Оскільки в Україні триває мобілізація, тебе може цікавити, яка зарплата військових ЗСУ у 2024. Докладніше читай за лінком.
На фото (зліва направо): Анатолій Баргилевич, Олександр Сирський, Олександр Павлюк.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.