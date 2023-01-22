Я чувствовала себя там, как голливудская звезда — Виктория Апанасенко о впечатлениях от конкурса Мисс Вселенная

14 января в Новом Орлеане (США) прошел финал Мисс Вселенной 2023. От Украины в этом году поехала модель и волонтер Виктория Апанасенко.

В интервью для Фактов. ICTV она рассказала о своих впечатлениях от конкурса, любимом образе и распространении правды о войне в Украине в мире.

Что больше всего поразило на конкурсе Мисс Вселенная

— Поразил больше всего масштаб. Потому что этот конкурс очень известен во всем мире и у него очень много фанатов, — делится Виктория.

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По ее словам, в отеле было много охраны, которая оберегала девушек от поклонников. Ведь для них конкурсантки — это не просто красивые девушки, а настоящий пример для подражания.

Я чувствовала себя там, как голливудская звезда. Все фотографируют, автографы просят, кричат. Это интересный опыт для меня, потому что я очень простой человек сама по себе, — признается модель.

Любимый образ

Виктория рассказывает, что надеть черное платье на конкурс было настоящим вызовом, ведь за всю 70-летнюю историю Мисс Вселенной так делали всего несколько раз.

Однако черное платье со шлейфом синего и желтого цветов имело важный месседж — это воплощение темных времен, которые сейчас переживает Украина, но в то же время и луч света и надежды на победу.

Но особенным для Виктории стал образ Воина света, символизирующий героическую борьбу украинцев против захватчиков.

Я этот образ очень люблю, потому что он характеризует наших людей, во-первых.

Во-вторых, он дает надежду людям в других странах мира: когда живешь в ужасных ситуациях и кажется, что твой мир уничтожен, ты можешь стать для себя тем самым воином света и бороться за свою свободу, права и будущее, — объясняет Виктория.

Удалось ли донести миру месседж от Украины

Виктория рассказывает, что на ее постах о войне теперь собирается более 33 млн просмотров от людей из разных уголков мира.

Ведь Мисс Вселенная — мощная платформа, позволяющая рассказать международному сообществу о том, что происходит на родине конкурсанток.

Хотя Виктории не удалось победить и со сцены провозгласить речь об Украине, она точно смогла еще раз привлечь внимание миллионов людей к войне в нашей стране.

В любом случае, я использовала этот инструмент, я считаю, по максимуму для Украины в это время. Мы будем бороться дальше и все обязательно получится, — отмечает Мисс Украина.

Полное интервью Виктории Апанасенко — видео

За корону Мисс Вселенная-2023 соревновались 84 участницы из разных стран мира. Читай, кто победил в конкурсе красоты и что известно об этой девушке.

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