Я чувствовала себя там, как голливудская звезда — Виктория Апанасенко о впечатлениях от конкурса Мисс Вселенная

14 января в Новом Орлеане (США) прошел финал Мисс Вселенной 2023. От Украины в этом году поехала модель и волонтер Виктория Апанасенко.
В интервью для Фактов. ICTV она рассказала о своих впечатлениях от конкурса, любимом образе и распространении правды о войне в Украине в мире.
— Поразил больше всего масштаб. Потому что этот конкурс очень известен во всем мире и у него очень много фанатов, — делится Виктория.
По ее словам, в отеле было много охраны, которая оберегала девушек от поклонников. Ведь для них конкурсантки — это не просто красивые девушки, а настоящий пример для подражания.
Я чувствовала себя там, как голливудская звезда. Все фотографируют, автографы просят, кричат. Это интересный опыт для меня, потому что я очень простой человек сама по себе, — признается модель.
Я чувствовала себя там, как голливудская звезда. Все фотографируют, автографы просят, кричат. Это интересный опыт для меня, потому что я очень простой человек сама по себе, — признается модель.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)
Допис, поширений Viktoria Apanasenko (@crystal.viktoria)
Виктория рассказывает, что надеть черное платье на конкурс было настоящим вызовом, ведь за всю 70-летнюю историю Мисс Вселенной так делали всего несколько раз.
Однако черное платье со шлейфом синего и желтого цветов имело важный месседж — это воплощение темных времен, которые сейчас переживает Украина, но в то же время и луч света и надежды на победу.
Но особенным для Виктории стал образ Воина света, символизирующий героическую борьбу украинцев против захватчиков.
Я этот образ очень люблю, потому что он характеризует наших людей, во-первых.
Я этот образ очень люблю, потому что он характеризует наших людей, во-первых.
Во-вторых, он дает надежду людям в других странах мира: когда живешь в ужасных ситуациях и кажется, что твой мир уничтожен, ты можешь стать для себя тем самым воином света и бороться за свою свободу, права и будущее, — объясняет Виктория.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)
Допис, поширений МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe)
Виктория рассказывает, что на ее постах о войне теперь собирается более 33 млн просмотров от людей из разных уголков мира.
Ведь Мисс Вселенная — мощная платформа, позволяющая рассказать международному сообществу о том, что происходит на родине конкурсанток.
Хотя Виктории не удалось победить и со сцены провозгласить речь об Украине, она точно смогла еще раз привлечь внимание миллионов людей к войне в нашей стране.
В любом случае, я использовала этот инструмент, я считаю, по максимуму для Украины в это время. Мы будем бороться дальше и все обязательно получится, — отмечает Мисс Украина.
В любом случае, я использовала этот инструмент, я считаю, по максимуму для Украины в это время. Мы будем бороться дальше и все обязательно получится, — отмечает Мисс Украина.
За корону Мисс Вселенная-2023 соревновались 84 участницы из разных стран мира. Читай, кто победил в конкурсе красоты и что известно об этой девушке.
А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Быстрее подпишись, чтобы не пропустить самое интересное!