Я відчувала себе там, як голлівудська зірка — Вікторія Апанасенко про враження від конкурсу Міс Всесвіт-2023

14 січня в Новому Орлеані (США) пройшов фінал Міс Всесвіт 2023. Від України цьогоріч поїхала модель та волонтерка Вікторія Апанасенко.

В інтерв’ю для Фактів. ICTV вона розповіла про свої враження від конкурсу, найулюбленіший образ та поширення правди про війну в Україні у світі.

Що найбільше вразило на конкурсі Міс Всесвіт

— Вразив найбільше масштаб. Тому що цей конкурс дуже відомий у всьому світі й має дуже багато фанатів, — ділиться Вікторія.

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За її словами, в готелі було багато охорони, яка оберігала дівчат від шанувальників. Адже для них конкурсантки — це не просто гарні дівчата, а справжній приклад для наслідування.

Я відчувала себе там, як голлівудська зірка. Усі фотографують, автографи просять, кричать. Це цікавий досвід для мене, бо я дуже проста людина сама по собі, — зізнається модель.

Улюблений образ

Вікторія розповідає, що одягнути чорну сукню на конкурс було справжнім викликом, адже за всю 70-річну історію Міс Всесвіт так робили всього кілька разів.

Однак чорна сукня зі шлейфом синього та жовтого кольорів мала важливий меседж — це втілення темних часів, які зараз переживає Україна, та водночас промінь світла та надії на перемогу.

Однак особливим для Вікторії став образ Воїна світла, який символізує героїчну боротьбу українців проти загарбників.

Я цей образ дуже люблю, бо він характеризує наших людей, по-перше.

По-друге, він дає надію людям в інших країнах світу: коли живеш у жахливих ситуаціях і здається, що твій світ знищено, ти можеш стати для себе тим самим воїном світла й боротись за свою свободу, права та майбутнє, — пояснює Вікторія.

Чи вдалось донести світу меседж від України

Вікторія розповідає, що на її постах про війну тепер збирається понад 33 млн переглядів від людей з різних куточків світу.

Адже Міс Всесвіт — потужна платформа, яка дає можливість розповісти міжнародній спільноті про те, що відбувається на батьківщині конкурсанток.

І хоч Вікторії не вдалось перемогти та зі сцени проголосити промову про Україну, вона точно змогла ще раз привернути увагу мільйонів людей до війни в нашій державі.

У будь-якому випадку я використала цей інструмент, я вважаю, по максимуму для України в цей час. Ми будемо боротись далі й усе обов’язково вийде, — зазначає Міс Україна.

Повне інтерв’ю Вікторії Апанасенко — відео

За корону Міс Всесвіт-2023 змагались 84 учасниці з різних країн світу. Читай, хто переміг у конкурсі краси та що відомо про цю дівчину.

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