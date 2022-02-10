Мы никакие не несчастные, мы ого-го! Украинские дизайнеры о проблемах отечественной индустрии моды, внутренней конкуренции и вере в себя

Бекстейдж 25-го юбилейного сезона Ukrainian Fashion Week — это непрерывное движение, взрывные эмоции и сплошное вдохновение!

Здесь визажисты готовят моделей к выходу на подиум, фотографы ослепляют вспышками камер, а дизайнеры внимательно просматривают коллекции перед тем, как продемонстрировать свои творения широкой общественности.

За кулисами недели моды мы пообщались с дизайнерским дуэтом Ворожбит и Земскова, королевой романтики украинской fashion-индустрии Дарьей Донец и основательницей трикотажной империи Дарьей Чуприной.

Эксклюзивные интервью — в нашем материале.

Vorozhbyt & Zemskova

Елену Ворожбит и Татьяну Земскову можно назвать пионерами Ukrainian Fashion Week. Их бренд участвовал в первой неделе моды в ноябре 1997 года. В своей новой коллекции дизайнеры вдохновляются большим городом и местными жителями.

— Как вы можете охарактеризовать столичную моду?

Татьяна: Киевляне, киевлянки очень любят моду. Больше, чем миланцы, чем нью-йоркцы, чем лондонцы. Украинские женщины разбираются в моде, но…

Елена: …им немного не хватает такта.

Татьяна: Они, как дети, хотят все, и то, и другое на себя одеть. А потом подумала: “Может, и не надо было? Ну, хорошо, пойду так”. Вот такая наша женщина, но мы ее любим.

— Как за эти 25 лет существования UFW развилась украинская мода и куда она стремится сейчас?

Елена: Если сравнить с тем, что было тогда, это огромный шаг вперед. Потому что это было больше похоже на самодеятельность. А теперь это уже поближе к индустрии.

Татьяна: Но еще не индустрия. Все только впереди. Мы надеемся, что это движение в правильном направлении.

— А чего не хватает, чтобы называться полноценной индустрией?

Елена: Денег и производства.

Татьяна: Не хватает опыта у нашего руководства страны, я бы сказала так. Ибо они мешают нам. Я не прошу, чтобы помогали, пусть только не мешают.

— Что вы имеете в виду?

Елена: Если брать Турцию, то там, если человек что-то изготовил, костюм, ковер, вазу, все, что угодно, то там государство ему доплачивает за то, чтобы он это доставил за границу, возвращает эти деньги за доставку и снимает налоги. А у нас все наоборот. Это борьба.

Татьяна: Это так тяжело. Что-то нужно сделать, чтобы продать одно платье. К чему это? Дайте дизайнерам и всем, кому можно, возможность продавать за границу. Но это уже не о дизайне, это о коммерции.

Елена: А дизайн идет хорошо. Кто-то экспериментирует, кто-то уже нашел себя. У нас высокий уровень дизайна. И он ценится во многих странах. Но нужно, чтобы мы сами себя любили и ценили.

А не только когда едем за границу, мол, мы бедные-несчастные, из какой-то Украины. И только потом отдаем себе отчет: мы никакие не несчастные, мы ого-го, мы на уровне! А по некоторым параметрам даже выше. Только там вырастают крылья, что мы крутые.

— Сейчас все чаще украинки гордятся, что носят украинские бренды, хотя раньше хвастались иностранными этикетками. Заметили ли вы такую ​​тенденцию?

Татьяна: Раньше они говорили, что одеваются у японцев, хотя это была наша, украинская одежда. Но времена изменились и те же клиенты гордо говорят: “Мы одеваемся у украинских дизайнеров”. Это очень круто!

Елена: Это все идет параллельно с развитием страны, с осознанием того, что мы великая нация, что мы достойны и самостоятельны.

Татьяна: Поэтому надо в себя верить, и все будет хорошо!

Darja Donezz

Дизайнер Дарья Донец представила на подиуме коллекцию осень — зима 2022–2023. Она вдохновлялась картинами художников эпохи Ренессанса: Тициана, Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело.

— На подиуме мы увидели моделей нестандартных параметров. Это были разные по комплекции, возрасту и цвету кожи девушки. Вы одна из тех дизайнеров, кто на своем примере придерживается принципов равенства. Почему это для вас так важно?

— У меня прекрасная мама, которой 55 лет, она шикарная женщина. И вокруг меня множество женщин этого возраста. Я смотрю, какие они крутые, и думаю: а почему они не могут быть здесь? Я сказала себе: окей, сделаем это. Мало кто так поступает, но я решилась.

— Пытаетесь ли вы следить за мировыми трендами или ориентируетесь только на свое видение?

— Трендам следуют те люди, которые модой не занимаются профессионально. Потому что все занимающиеся профессионально плавают в одном море, как рыбки. И мы этого не ощущаем. Ты делаешь что-нибудь, а потом замечаешь, что другой дизайнер так же думает. А те люди, которые вокруг этого моря, не совсем понимают, как все работает. Хотя все происходит само собой.

— Какой вы сейчас видите модную индустрию в Украине и какие новые возможности перед вами открылись за последние годы?

— Я думаю, что в Украине каких-либо особых возможностей не открывается. Они открылись в мире с появлением социальных сетей. То есть кто раньше не мог заявить о себе, нужны были какие-то финансы. А сейчас этого нет. Есть соцсети. Ты классно делаешь, выкладываешь — и получаешь результат.

— Какие проблемы в вашей отрасли? Что может сдерживать дизайнера в его творчестве?

— Полное наше творчество всегда сдерживает необходимость продавать. Но это нормально. Или ты художник, который рисует, а потом вешает свои произведения на стену либо кладет в стол. Или ты этими картинами торгуешь, однако при этом не слишком сильно изменяешь себе, оставляя собственное ДНК в работах.

— Есть ли в этом плане конкуренция среди дизайнеров?

— Я ее вообще не чувствую, я живу в своей раковине, особо не выныривая для того, чтобы послушать сплетни или следить, что там коллеги делают. Если я начинаю во все это вдаваться, меня это сбивает: а вдруг я что-то не так делаю? А вдруг у меня что-то не то? Это правда мешает работе. Поэтому я туда даже не смотрю.

CHUPRINA

Дарья Чуприна является основательницей одноименного бренда одежды CHUPRINA, владелицей швейных и трикотажных производств.

— За 25 лет UFW сформировалось несколько поколений дизайнеров. Происходит ли между вами какая-то коммуникация, обмен опытом?

— Мы ни с кем не общаемся. Это потому, что не хватает на все это времени, все увлечены своей работой. А в период карантина это еще труднее. Но я уверена, что, несмотря на то, что все мало общаются между собой, UFW это такая большая команда и все дизайнеры — это часть этой команды.

— Имеет ли место состязательный момент и конкуренция среди дизайнеров?

— Нет. Мне кажется, все мы равны друг перед другом. И в этом сила UFW: за 25 лет сформировалось столь масштабное комьюнити. Несмотря на все политические события, карантин и происходящее, UFW только развивается, растет, и мы этому рады.

— Что нового молодые дизайнеры сейчас привносят в украинскую модную индустрию?

— Молодые дизайнеры сейчас очень смелые, и это классно. Они не боятся, они экспериментируют. Мне кажется, это величайшее достижение.

— Какое место отечественные дизайнеры занимают в мировой моде?

— Украину пока не считают суперсильной. Но это пока. Украинских дизайнеров сейчас воспринимают серьезнее, чего не было еще шесть — семь лет назад. Есть ряд имен, которые знает весь мир. Я считаю, что Украина если не в пятерке, то в десятке точно.

— Какие цели вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

— Наша главная цель — остаться в Украине, развиваться в Украине. Но выходить на мировые рынки. Кроме того, что я дизайнер, мы владеем большим трикотажным производством. Наша цель — чтобы украинская мода стала сильнее.

Мы покажем, чего еще не было. Сейчас ждем нового оборудования, которого еще нет в Украине, там безумные возможности машин. Самое главное — мы хотим, чтобы в этом ходили наши женщины.

Потому что на подиуме — это одно, а для повседневной жизни мы делаем много базовых коллекций, трикотаж, свитера, то, без чего не обходится ни один гардероб.

Сырье пока у нас итальянское, но, скажу по секрету, в планах у нас открыть свое производство. Я думаю, лет через пять, может быть, быстрее. Мы хотим, чтобы в Украине был полный цикл, утварь от производства сырья. У наших людей золотые руки, поэтому мы верим в людей.

Сегодня все больше говорят о slow fashion — дословно медленной моде как экологическом тренде. Движение стало альтернативой популярной тенденции к fast fashion — тому стилю жизни, который пропагандирует покупку некачественной трендовой одежды, что служит обычно только один сезон.

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