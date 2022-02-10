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Мы никакие не несчастные, мы ого-го! Украинские дизайнеры о проблемах отечественной индустрии моды, внутренней конкуренции и вере в себя

Анна Ткаченко, Персональный стилист, fashion-блогер 10 февраля 2022, 19:00
Ukrainian Fashion Week 2022: інтерв'ю з дизайнерками

Эксклюзивы
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Мы никакие не несчастные, мы ого-го! Украинские дизайнеры о проблемах отечественной индустрии моды, внутренней конкуренции и вере в себя
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