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Ми ніякі не нещасні, ми ого-го! Українські дизайнерки про проблеми вітчизняної індустрії моди, внутрішню конкуренцію та віру в себе

Анна Ткаченко, Персональний стиліст, fashion-блогерка 10 Лютого 2022, 19:00
Ukrainian Fashion Week 2022: інтерв'ю з дизайнерками

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Ми ніякі не нещасні, ми ого-го! Українські дизайнерки про проблеми вітчизняної індустрії моди, внутрішню конкуренцію та віру в себе
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