Проиграй мы небо, война закончилась бы в марте — командир дивизиона о работе стражей неба

Хранители нашего неба и защитники украинской жизни — так можно назвать военных ПВО, которые с 24 февраля стали героями для нашего народа. Сейчас звук работы ПВО от звуков снарядов может отличить и ребенок, однако до сих пор украинцы не знают всех тонкостей этой тяжелой работы.

BBC Украина провела интервью с командиром дивизиона С-300 Воздушного командования Юг Александром. Он рассказал о работе ПВО в Украине, какие российские цели самые тяжелые для ПВО и принесет ли изменения для этих войск вторая фаза войны.

“Если бы мы проиграли небо, война бы закончилась в марте”

Александр служит в Воздушных силах Украины уже 17 лет. Говорит, что за это время он ни разу не пожалел о своем выборе. И хотя поступал на специальность без глубокого понимания важности своего дела, сейчас заключил: если бы мы проиграли небо, то война бы закончилась еще в марте нашим поражением.

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— Я очень плохо себя чувствую в те моменты, когда мы что-то пропускаем. Когда ракеты попадают в дома… чувство вины не проходит, — признается мужчина.

— Изменится ли что-нибудь для работы ПВО в другой фазе войны?

Александр говорит, что даже при начале следующей фазы войны, угроза массированных ракетных ударов будет оставаться такой же. Также остается и небольшая вероятность повторных авиационных ударов.

Войска ПВО должны быть готовы всегда и ко всему, — заключает Александр.

— Даже если завтра Владимир Путин скажет, что СВО закончена, мы все равно будем начеку, потому что в любой момент все их ракеты, БпЛА, самолеты и вертолеты полетят на нас.

— Какие цели самые тяжелые для украинского ПВО?

— До сих пор тяжелыми целями для ПВО остаются самолеты и вертолеты. Пилоты внутри быстрее реагируют, маневрируют — хотят жить.

А вот БПЛА стали для наших бойцов ПВО обыденностью, поэтому расправляются с ними военные быстро и просто.

Но признается: часто такие цели становятся похожими на стаю птиц или облака, что иногда усложняет процесс обнаружения враждебной цели для ПВО.

— Мы долго целимся и примеряемся, потому что каждая ракета ПВО имеет свою цену. Моя ракета, например, стоит миллион гривен, — рассказывает Александр.

Целями среди крылатых ракет, которые украинская ПВО не может сбить, являются Х-47 Кинжал и Х-22, а также баллистические ракеты.

Каждый раз, как взлетает российский носитель Х-22, мы молимся, чтобы это был тренировочный полет. Это те ракеты, которые били по Днепру 14 января.

— Как работали ПВО во время блекаутов?

Командир дивизиона признается: когда начались блекауты у всех офицеров ПВО было чувство, что они плохо выполняют свою работу.

Но мы работали с двойным вдохновением, хотя никогда не думали и не рассчитывали на такую войну: против ракет, самолетов, бьющих по мирным городам страны.

— Мы тренировались и учились, чтобы в следующий раз сбивать все. Теперь у нас наработана скорость, и это очень помогает, — признается Александр.

Наземные враждебные цели украинские защитники также разведываются с неба. Про глаза наших ВСУ и работу аэроразведчиков, читай в другом материале.

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