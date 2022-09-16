Сменить паспорт, пойти к психологу и возненавидеть свой народ — на что мотивировало россиянку Елену пережитое в Мариуполе

Я — россиянка, родом из Кубани. Всю жизнь я болела за дружбу народов, репостила картинки, где парень и девушка — владельцы украинского и российского паспортов. Но россияне научили меня ненавидеть их.

Елена Головчак пережила самые тяжелые обстрелы в Мариуполе, а по происхождению она — россиянка. С сыном-подростком она три недели жила в подвалах филармонии. До драмтеатра не дошла, хотя это совсем рядом.

Когда филармонию также начали расстреливать в упор, она вместе с сыном убегала из Мариуполя пешком, прямо под обстрелами. Для них это был единственный путь, чтобы выжить.

Как все начиналось

Елена признается: перед первыми взрывами ей позвонили из России знакомые и сказали, что сейчас начнется “спецоперация”. Но когда женщина услышала первые звуки прилетов по жилым домам, то поняла, что это никакая не спецоперация, а уничтожение украинцев.

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— Связь была только в первые дни, а потом мы новости узнавали от людей. Жители города убегали из района в район, потому что россияне постепенно уничтожали каждую улицу.

Они не заходили в город, а Градами уничтожали его с окрестностей.

Женщина с сыном пешком вышли из города, предварительно три недели проведя под беспощадными обстрелами. Выходили в тот день, когда россияне ударили по драмтеатру. Из-за массированных обстрелов они шли прямо под дождем из осколков: их ноги были в крови, но останавливаться не было возможности.

Описывая тот день, женщина едва сдерживает слезы: в нескольких метрах от них разорвалось три снаряда, и Елена с сыном лежали на земле, под черным дымом, рядом с охваченным пламенем домом.

— Мы лежали и не знали, куда бежать. Прилететь могло куда угодно, — объясняет женщина.

Поздравляем вас с “освобождением”!

Елена рассказывает: больше всего в память ей врезался момент с пропуском на “ДНР-овском” блокпосте.

— Я сцепила зубы, а слезы так и текут из глаз — было очень страшно. Я понимала, что один мой неправильный взгляд — и эти вооруженные мужчины расстреляют нас обоих.

Подхожу к нему, а он улыбается и говорит: “Поздравляем вас с освобождением!”

Освобождение по-русски, как становится известно со слов жительницы Мариуполя, это забрасывание мин и бомб прямо в подвалы, где скрывались люди.

Люди умирали не только от ранений, но и от голода: совсем нечего было есть. Однажды Елена под обстрелами перебежала в центральный рынок — купила два килограмма мандаринов и сыра. Эти запасы растягивали, как только могли.

— В одном магазине нашли протухшие продукты и готовили суп из всего этого. Ели в день один бумажный стаканчик этого варева, мы все были постоянно голодные.

Женщина рассказывает: за те три недели ада она похудела более чем на 10 кг. К тому же заболела.

Что будет дальше?

Теперь Елена ждет своей очереди в миграционной службе, чтобы сменить паспорт на украинский и навеки вычеркнуть из своей жизни Россию.

Я не желаю быть на стороне зла. Я останусь в Украине и буду жить здесь, несмотря ни на что.

Ее путь домой был длительным: неделю провела в Мангуше. Говорит: там люди молчали от страха, потому что боевики так называемой ДНР забирали всех за малейшее проявление хорошего отношения к Украине.

Сейчас Елена признается: ей сложно вернуться к привычной жизни. Даже несмотря на спокойную жизнь в Ивано-Франковске, в ее сознании постоянно возникает та самая дорога из Мариуполя в Мангуш, взрывы и блокпосты.

Теперь ей помогают психологи, чтобы женщина смогла полностью пережить и отпустить эти события: психологическая терапия действительно способна восстановить ресурсы человека, пережившего травматический опыт. Сейчас в Украине существует несколько инициатив, которые помогают женщинам и детям восстановиться после войны: об одной из них мы рассказывали ранее.

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