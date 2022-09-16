Интервью

Сменить паспорт, пойти к психологу и возненавидеть свой народ — на что мотивировало россиянку Елену пережитое в Мариуполе

Виктория Мельник, редактор сайта 16 сентября 2022, 20:00
Елена Головчак

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Сменить паспорт, пойти к психологу и возненавидеть свой народ — на что мотивировало россиянку Елену пережитое в Мариуполе
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