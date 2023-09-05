Стивен Фрай приехал в Киев. О помощи украинцам, пожеланиях для Путина и первых впечатлениях от столицы — интервью

Британский актер, режиссер, писатель и телевизионщик Стивен Фрай посетил Украину. В эксклюзивном интервью Елене Фроляк он рассказал, что станет модератором Саммита первых леди и джентльменов, который будет проводить первая леди Украины Елена Зеленская.

Стивен Фрай всегда интересовался темой ментального здоровья, поэтому теперь он может увидеть своими глазами, как переживает трагедию целый народ.

Он посетил больницы, где восстанавливаются украинские военные, а также продолжает активно помогать украинцам и поощрять мировое сообщество узнавать Украину.

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Стивен Фрай рассказал, что был очень удивлен сообщению из Офиса Президента о модерации Саммита первых леди и джентльменов и сразу согласился.

— Меня спросили, готов ли я говорить на тему ментального здоровья, а я возглавляю благотворительную организацию, которая занимается такими вопросами. В течение жизни я интересовался этими темами.

Мне интересно, как страна в войне переживает эту драму, стремится победить и не боится открыто говорить о существовании таких проблем, — говорит Фрай.

Стивен Фрай говорит, что раньше солдаты часто скрывали свое состояние, когда видели, как друзья подрываются на минах или истекают кровью. Это и дети, ежедневно слышащие воздушную тревогу. Актер был поражен открытостью людей и готовностью искать решение проблем.

Как проявляются ментальные проблемы

Стивен Фрай поделился, что всю свою жизнь знал, что отличается от других людей. Резкая смена настроения, обостренные чувства, у него были большие проблемы в школе, он сидел в тюрьме.

В такие моменты я думал, что я плохой человек, были разные периоды. В 20 стало лучше, а в 30 снова хуже. Это был ужасный опыт. Так я узнал, что болею, — рассказал Фрай.

Фрай сравнивает это с астмой или диабетом — у кого-то есть, а у кого-то нет. Так выглядят ментальные проблемы, о чем актер и режиссер снял фильм. Это произошло 20 лет назад и произвело огромное впечатление на британцев, ведь о таком было не принято говорить.

— Есть еще одна сторона проблемы ментального здоровья, сейчас большинство людей страдают из-за давления общества. Коронавирус усугубил проблему, дети перестали общаться.

А когда человек чувствует, что с ним что-то не так, ему легко подсесть на алкоголь, наркотики или он начинает заниматься селфхармом. И для Украины, которая находится в состоянии войны, говорит Стивен Фрай, это большая проблема тоже. Влияние тенденций западного общества также ощущается.

Во время войны особенно остро видно лучшее и худшее: одни проявляют смелость и самопожертвование, а другие — грубость и жадность, — говорит Стивен Фрай.

Одним из способов держаться ментально — помогать другим, говорит актер. Он рассказал о своем визите в больницу, где видел военных, которые улыбались, несмотря на боль. Фрай говорит, что они вдохновляют своим примером.

Как Стивен Фрай помогает Украине

Стивен Фрай говорит, хотел бы помогать еще больше, но на фронт пойти не может, потому что считает себя слишком старым для этого. Но он поощряет людей на Западе узнавать больше об Украине, ведь многие не знают, где страна находится на карте.

Я счастливчик, потому что жил в мире и богатстве. Я не знаю, что такое страдание, только через опыт других людей. Я увидел, как украинцы бьются с врагом, но вместе с тем остаются открытыми.

— Черчилль был большим лидером, но при его правлении было много контроля над прессой, информацией и пропагандой. Вы в этом контексте гораздо более открыты, у вас продолжается кровавая война, но вы не давите на людей. И этим следует гордиться.

Первые впечатления от Киева

Стивен Фрай рассказал, что приехал поездом из Перемышля и на все смотрел как “чудаковатый турист”. Он говорит, по своей неосведомленности думал повсюду увидеть изуродованные войной здания, а на самом деле увидел современные дома.

То, что я увидел в центре Киева — красивая опера, люди спешат по своим делам, кафе работают, магазины открыты, а потом прозвучала воздушная тревога. Это меня вернуло в реальность.

Он понял, что вот она — опасность. Несмотря на это Стивен Фрай собирается путешествовать, и называет Киев фантастическим. Украинцам Фрай хочет пожелать “инсульта для Путина или его пожизненного ареста”.

Но сейчас конкретно, чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев, ведь я немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году. И я желаю ВСУ успехов на поле боя.

— А россиянам скажу: единственное решение для них — отступить, перестать говорить ультиматумами.

Нельзя отдавать россиянам то, что им не принадлежит. Украинцам Стивен желает стойкости и грации. Иметь утонченность давать право на существование разных мнений в обществе, умело балансировать между ними.

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Фото: Getty Images

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