Стівен Фрай приїхав до Києва. Про допомогу українцям, побажання Путіну та перші враження від столиці — інтерв’ю

Британський актор, режисер, письменник і телевізійник Стівен Фрай відвідав Україну. В ексклюзивному інтерв’ю Олені Фроляк він розповів, що буде модератором Саміту перших леді та джентльменів, який проводитиме перша леді України Олена Зеленська.

Стівен Фрай завжди цікавився темою ментального здоров’я, тож тепер він може побачити на власні очі, як переживає трагедію цілий народ.

Він відвідав лікарні, де відновлюються українські військові, а також продовжує активно допомагати українцям і заохочувати світову спільноту дізнаватися про Україну.

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Стівен Фрай розповів, що був дуже здивований повідомленню з Офісу Президента про модерацію Саміту перших леді та джентльменів та відразу погодився.

— Мене спитали, чи готовий я говорити на тему ментального здоров’я, а я очолюю благодійну організацію, яка займається такими питаннями. Протягом життя я цікавився цими темами.

Мені цікаво, як країна у війні переживає цю драму, прагне перемогти і не боїться відкрито говорити про існування таких проблем, — каже Фрай.

Стівен Фрай каже, раніше солдати часто приховували свій стан, якщо бачили, як друзі підриваються на мінах чи стікають кров’ю. Це і діти, які щодня чують повітряну тривогу. Актор був вражений відкритістю людей та готовністю шукати розв’язання проблем.

Як проявляються ментальні проблеми

Стівен Фрай поділився, що все своє життя знав, що відрізняється від інших людей. Різка зміна настрою, загострені почуття, він мав великі проблеми у школі, сидів у тюрмі.

У такі моменти я думав, що я погана людина, були різні періоди. У 20 стало краще, а в 30 знову гірше. Це був жахливий досвід. Так я дізнався, що хворію, — розповів Фрай.

Фрай порівнює це з астмою чи діабетом — у когось є, а в когось немає. Такий вигляд мають ментальні проблеми, про що актор та режисер зняв фільм. Це сталося 20 років тому і справило величезне враження на британців, адже про таке було не заведено говорити.

— Є ще один бік проблеми ментального здоров’я, нині більшість людей страждає через тиск суспільства. Коронавірус поглибив проблему, діти припинили спілкуватися.

А коли людина відчуває, що з нею щось не так, їй легко підсісти на алкоголь, наркотики чи вона починає займатися селфхармом. І для України, яка у стані війни, каже Стівен Фрай, це велика проблема теж. Вплив тенденцій західного суспільства також відчувається.

Під час війни особливо гостро видно найкраще і найгірше: одні виявляють сміливість та самопожертву, а інші — грубість і жадібність, — каже Стівен Фрай.

Один зі способів триматися ментально — допомагати іншим, каже актор. Він розповів про свій візит до лікарні, де бачив військових, які усміхалися попри біль. Фрай каже, вони надихають своїм прикладом.

Як Стівен Фрай допомагає Україні

Стівен Фрай каже, хотів би допомагати ще більше, але на фронт піти не може, бо вважає себе застарим для цього. Але він заохочує людей на Заході дізнаватися більше про Україну, адже багато хто не знає, де країна знаходиться на карті.

Я щасливчик, бо жив у мирі та багатстві. Я не знаю, що таке страждання, лише тільки через досвід інших людей. Я побачив, як українці б’ються з ворогом, але водночас залишаються відкритими.

— Черчилль був великим лідером, але за його правління було багато контролю за пресою, інформацією та пропагандою. Ви в цьому контексті набагато відкритіші, у вас триває кривава війна, але ви не тиснете на людей. І цим варто пишатися.

Перші враження від Києва

Стівен Фрай розповів, що приїхав потягом з Перемишля і на все дивився як “дивакуватий турист”. Він каже, через свою необізнаність гадав, що всюди побачить понівечені війною будівлі, а насправді побачив сучасні будинки.

Те, що я побачив у центрі Києва — красива опера, люди квапляться по своїх справах, кафе працюють, магазини відкриті, а потім пролунала повітряна тривога. Це мене повернуло в реальність.

Він зрозумів, що ось вона — небезпека. Попри це Стівен Фрай збирається подорожувати, і називає Київ фантастичним. Українцям Фрай хоче побажати “інсульту для Путіна чи його довічного арешту”.

Але зараз конкретно, щоб Захід не припиняв підтримку українців, адже я трохи хвилююся через американські вибори наступного року. І я бажаю ЗСУ успіхів на полі бою.

— А росіянам скажу: єдине рішення для них — відступити, перестати говорити ультиматумами.

Не можна віддавати росіянам те, що їм не належить. Українцям Стівен бажає стійкості та грації. Мати витонченість давати право на існування різних думок у суспільстві, вміло балансувати між ними.

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Фото: Getty Images

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