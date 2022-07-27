Мы были в информационной оккупации: Ирма Витовская о том, почему Европе сложно разделять украинцев и россиян

Война идет не только на полях боя, но и на информационном фронте. Каждый прилагает усилия, чтобы уничтожать оккупантов, и борется всеми силами с пропагандой захватчиков.

Многие усилия к такого рода боям прилагают украинские звезды. Кто-то продолжает творить, кому-то по силам отправиться на фронт, а некоторые бьют оккупантов правдой на международной арене.

Исключением не стали и украинские актеры. Так, после презентации фильма Коза Ностра в Италии Ирма Витовская рассказала изданию Кино 24 о необходимых шагах Украины, которые нужно было сделать раньше, и в чем видит причины создания хищнического менталитета россиян.

О том, почему Западной Европе так трудно воспринимать украинцев и россиян как разные народы

Что касается мирового сообщества, Западной Европы, они действительно в нарративах сквозь российские очки. Развенчание исторического прошлого не было сделано для широкой общественности. Оно так и остается у многих. Восточной Европе легче, мы же видим, они понимают, с кем имеют дело. С Западной Европой тяжелее.

Советский Союз для этих стран создал иллюзию розового облачка.

И соответственно, очень долго надо с этим бороться. Следовало начинать раньше, потому что теперь мы должны делать это в три раза быстрее. И да, у них есть иллюзия, что это какие-то разборки, а для многих вообще непонятно, почему у нас есть независимость.

А мы что-нибудь о независимости, о своей истории говорили там, на таком общем уровне? Мы были в информационной оккупации.

Мы не боролись за свое право на свою историю в мировом сообществе. Мы делали внутри, но так громко в мировой — нет. Мы не кричали о себе, кто мы и что мы.

У нас не было полноты этой независимости, у нас не было политической воли защитить свою историю, разрубить эту братскую легенду.

Хотя бы сказать, что славянских народов не три. Никто не задумался, что их больше, а почему-то иллюзия только троих. Мы в одной группе, да, мы в языковой группе, но нас много. Вот искусственность, с которой никто не работал. И ему, мировому сообществу, очень тяжело.

Украина должна рассказать о своем прошлом: кто она и что она. Да, будет тяжело. Да, это непонимание мы будем преодолевать.

Нам нужно объяснять миру, почему для нас неприемлемы определенные вещи. Только таким путем мы должны раскрыть Украину в Западной Европе.

О вещах, которые важно не забывать украинцам

Важно не быть в стороне. Страшнее всего сейчас жить так, будто ничего не происходит, когда вы находитесь где-то в спокойном месте.

Эта война также из-за безразличия, она с 2014 года. Пусть каждый посмотрит, где он был с 2014 года, стабильно ли он знал, что Михайловский собор обрастает фотографиями, сколько раз он был там, сколько перечислял на госпитали, переселенцев.

Эта война — она тоже ответ. И нельзя сейчас, когда вроде бы стало спокойно и кого-то не убили, когда уехал в другую страну и начал там жить, замыкаться.

Несите и просите правду. Она медленно, но действительно все выбелит. Ибо зло динамично, мобильно.

Делайте, что можно: читайте, помогайте с детьми, пока мамы волонтерят. Мы должны быть, как муравейник. Как только три муравья сидят и курят бамбук сбоку, образуется дыра.

Помогайте финансово, дайте людям время, помогайте, пустите кого-нибудь к себе в дом. Да, это трудно жить с другими людьми, но труднее не жить нам вообще.

Никто в одиночку не спасается.

О том, почему россияне стремятся уничтожать чужую культуру

Это культурный упадок, никто из них, например, даже не открывал свою высокую литературу. У них книги стоят для интерьера. Начиная еще от их родителей и так далее.

Там человек — ничто. Они говорят: “Мы маленькие люди, что мы можем сделать”.

Это культурный, интеллектуальный, вкусовой упадок. Это деградация, которую над ними проводили достаточно долго. У них нет ценностей. Оттого ты так живешь, так общаешься, это все комплексно. Это агрессия и обида на жизнь и ненависть к тем, кто лучше. Это отсутствие собственного счастья, изобилия.

О том, зачем россиянам эта война

Мотивация, цель — какие? Просто уничтожить украинцев как этнос? Откуда эта украинофобия? Понимая, что украинцы могут заявить о своем наследии? Я не знаю ответа, почему простые солдаты такие звери.

Тогда у меня возникает еще один вопрос: “Неужели так бывает, что это передается?” Могу сделать выводы, что это какое-то психическое расстройство, которое очень давно заложено. Не у всех, конечно, но мы видим, что это массовое явление.

А вот бороться с российскими оккупантами работники сферы кино научились не только на информационном, но и на физическом поле боя. Читай интервью с талантливой Шурой Рязанцевой, защищающей страну в ВСУ.

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