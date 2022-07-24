Девочки, мы с вами валькирии! Интервью с талантливой Шурой Рязанцевой, защищающей страну в ВСУ

У Шуры Рязанцевой за плечами 15 лет работы в сфере кино и шоу-бизнеса в качестве художницы по костюмам. Ее мечтой была собственная костюмерная, которую она все-таки открыла — в столице на киностудии Довженко.

И хотя делом жизни девушка долго считала создание образов, делом долга стала защита Родины. 24 февраля изменило ее жизнь навсегда.

Теперь она — военнослужащая в одной из стрелковых рот ВСУ. О мирной и военной жизни, стереотипном отношении к женщинам в армии и условиях службы — Вікна расспросили Шуру по телефону, пока она передовой.

— Шура, что больше всего мотивировало тебя, не имея военного опыта, пойти на войну?

У меня была крутая творческая жизнь до войны, но когда страна-агрессор попробовала и продолжает пробовать захватить Украину, я не могу оставаться в стороне.

Тем более, что сейчас моя служба в рядах ВСУ — это личная месть оккупантам, которые украли у меня мой родной Крым.

И в 2014 году я просто попала там в плен. Я никогда этого не прощу и вместе с нашими защитниками и защитницами заставлю их ответить.

— Как ты считаешь, насколько женщина в ВСУ – это норма в наше время? Исчезло ли стереотипное отношение к этому в обществе — как на службе, так и в гражданской жизни?

— Скажу одно — с каждым днем ​​ситуация улучшается, но есть еще куда расти. Впрочем, в ВСУ точно есть понимание, что женщины точно не хуже, чем мужчины, могут брать в руки оружие и идти воевать за свою землю.

Лично я не вижу в этом ничего такого. Нам тут подают пример такие страны, как Израиль, США, в целом страны НАТО.

Женщины в армии – это круто, это вдохновляет, в том числе мужчин.

— Какие условия службы на фронте для себя, как для женщины, ты открыла? Как с гигиеной, в частности? С одеждой?

— Условия на фронте и для мужчин, и для женщин в большинстве своем одинаковы — сон на полу, в окопах, блиндажах или карематах, душ в режиме “как повезет”.

Поэтому с гигиеной я как женщина должна находить пути решения этого вопроса в зависимости от условий. С одеждой бывают трудности – у всех.

Но очень помогают волонтеры. Та форма, которую нам выдали ВСУ, немного неудобна для женщин, мы ее самостоятельно подгоняем под себя.

— Женское здоровье не страдает из-за экстремальных условий службы?

Разное бывает, но я понимаю, что могут быть разные ситуации, поэтому я на связи со своим врачом-гинекологом.

Думаю, каждая женщина в состоянии наладить свой гигиенический быт даже в таких условиях. Есть специальные препараты, есть гигиенические средства, которые нетрудно использовать. Главное, чтобы под рукой была чистая вода.

— Как психологически ты переживаешь службу на войне? Бывают ли эмоциональные “качели”?

— Скажу честно, бывали моменты, когда было довольно страшно и тяжело. Это же поле битвы.

Но я сюда пришла по зову сердца и это все затмевает, любые трудности.

К тому же, рядом собратья. Они поддерживают и, что немаловажно, учат, потому что это супер необходимо.

— Что по опыту своей службы считаешь достижением, а что хотела бы усовершенствовать?

Что касается достижений, даже не знаю (улыбается).

Достижение, которого я хочу и к которому стремлюсь — это зайти в Крым на танках, и в целом победить эту дрянь и нелюдь. Вот и все.

Я здесь, чтобы вернуть свой дом, вернуть мир нашим людям.

— Более тысячи женщин в ВСУ – командиры. У тебя есть такие амбиции?

Конечно! (Улыбается) Я хочу дальше продолжать свою карьеру в ВСУ, если будет такая возможность. Хотела бы дослужиться до сержанта и дальше все выше и выше.

Я родилась в семье военных и очень горжусь своим происхождением и воспитанием в духе патриотизма, готовности защищать свою землю.

И вообще, я очень верю в наших женщин в армии и хочу всех их поблагодарить за общую службу.

Девочки, мы с вами валькирии! Мы нереально сильные и мы победим!

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