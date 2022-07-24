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Девочки, мы с вами валькирии! Интервью с талантливой Шурой Рязанцевой, защищающей страну в ВСУ

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 24 июля 2022, 11:00
Шура Рязанцева

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Девочки, мы с вами валькирии! Интервью с талантливой Шурой Рязанцевой, защищающей страну в ВСУ
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