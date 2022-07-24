Дівчата, ми з вами валькірії! Інтерв’ю з талановитою Шурою Рязанцевою, яка боронить країну в ЗСУ

У Шури Рязанцевої за плечима 15 років роботи у сфері кіно та шоу-бізнесу в якості художниці з костюмів. Її мрією була власна костюмерна, яку вона таки відкрила — у столиці на кіностудії Довженка.

І хоч справою життя дівчина довго вважала створення образів, однак справою обов’язку став захист Батьківщини. Тож 24 лютого змінило її життя назавжди.

Тепер вона — військовослужбовиця в одній зі стрілецьких рот ЗСУ. Про мирне і воєнне життя, стереотип щодо жінок в армії та умови служби — Вікна поспілкувалися з Шурою телефоном, доки та на передовій.

— Шуро, що найбільше мотивувало тебе піти без воєнного досвіду на війну?

У мене було круте творче життя до війни, але коли країна-агрессор спробувала і продовжує намагатися захопити Україну, я не можу бути осторонь.

Тим паче, зараз моя служба у лавах ЗСУ — це така особиста помста окупантам, які вкрали у мене мій рідний Крим.

І у 2014 році я просто потрапила в полон там. Я ніколи цього не пробачу і разом з нашими захисниками й захисницями змушу їх відповісти.

— На твою думку, наскільки жінка в ЗСУ — це норма у наш час? Чи зникло стереотипне ставлення до цього в суспільстві — як на службі, так і в цивільному житті?

Скажу одне — з кожним днем ситуація покращується, але ще є куди рости. Втім, у ЗСУ точно є розуміння, що жінки цілком не гірше за чоловіків можуть брати до рук зброю та йти воювати за свою землю.

Особисто я не бачу в цьому нічого такого. Нам подають приклад такі країни, як Ізраїль, США, загалом країни НАТО.

Жінки в армії — це круто, це надихає, зокрема й чоловіків.

— Які умови служби на фронті для себе як для жінки ти відкрила? Як з гігієною, зокрема? З одягом?

Умови на фроні і для чоловіків, і для жінок в більшості своїй однакові — сон на підлозі, в окопах, бліндажах або карематі, душ в режимі “як пощастить”.

Тому з гігієною я як жінка мушу знаходити шляхи розв’язання цього питання, залежно від умов. З одягом бувають труднощі — і теж у всіх.

Але дуже допомагають волонтери. Та форма, яку нам видали ЗСУ, трошки незручна для жінок, то ми її самостійно підганяємо під себе.

— Жіноче здоров’я не страждає від екстремальних умов служби?

Всіляке буває, але я розумію, що можуть бути різні ситуації, тож я на зв’язку зі своїм лікарем-гінекологом.

Думаю, кожна жінка в змозі налагодити свій гігієнічний побут навіть у таких умовах. Є спеціальні препарати, є гігієнічні засоби, які неважко використати, аби була якась вода чиста під рукою.

— Як ти психологічно переживаєш службу на війні? Чи бувають емоційні “гойдалки”?

— Скажу чесно, бували моменти, коли було досить страшно і важко. Це ж поле бою.

Але я сюди прийшла за покликом серця і це все затьмарює, будь-які труднощі.

До того ж, поруч побратими та посестри. Вони підтримують і, що важливо, навчають, тому що це супер потрібно.

— Що з досвіду своєї служби вважаєш досягненням, а що хотіла би вдосконалити?

Щодо досягнень — навіть не знаю (усміхається).

Досягнення, якого я хочу і прагну — це зайти в Крим на танках і загалом перемогти цю погань і нелюдь. Ось і все.

Я тут, аби повернути свою домівку, повернути мир нашим людям.

— Більше тисячі жінок в ЗСУ — командири. У тебе є такі амбіції?

Авжеж! (усміхається) Я хочу далі продовжувати свою кар’єру в ЗСУ, якщо буде така можливість. Хотіла б дослужитися до сержантки і далі все вище і вище.

Я народилася у родині військових і я дуже пишаюся своїм походженням і вихованням у дусі патріотизму та готовності захищати свою землю.

І взагалі дуже вірю у наших жінок в армії та хочу всім їм подякувати за спільну службу.

Дівчата, ми з вами валькірії! Ми надзвичайно сильні, і ми переможемо!

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