“Сколько жизней украинцев стоит одна фраза на саммите НАТО?”. О контрнаступлении и будущем страны — интервью Зеленского для WSJ

Мир ожидает контрнаступления Украины против России. Несмотря на огромную помощь партнеров, украинцы все ещё нуждаются в оружии западного образца для удачной операции.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal говорит: мы готовы сделать это.

С украинским верховным главнокомандующим в Одессе встретилась главный редактор издания Wall Street Journal Эмма Такер. О необходимости укрепления долгосрочной безопасности Украины и будущем нашего государства — читай дальше.

Контрнаступление

— Много говорят о контрнаступлении, что Вы можете рассказать?

— Я считаю, что сегодня мы уже готовы это сделать. Мы хотели бы некоторые вещи (оружие — ред.) действительно иметь, но мы не можем ждать это месяцами, — отмечает Владимир Зеленский.

Мы верим в успех. Я не знаю сколько нам понадобится времени.

— Нашим западным партнерам нужно понять, что они боятся потерять. Его (Владимира Путина — ред.) постоянные призывы через советский забор о ядерном оружии — это ударения слабого человека, загнанного зверя. Он боится потерять свою жизнь и должен бояться силы мира.

Если мы говорим об изоляции Российской Федерации и круга этих людей, то надо делать это мощно.

Не “бла-бла-бла”, а серьезная изоляция, никаких виз. Надо просто выбрать сторону, ценности и быть с тем государством, чьи ценности тебе ближе.

Зеленский подчеркнул: если кто выбирает европейские ценности, тогда не надо врать себе, выбирая российскую сторону.

О поддержке США

— Вы переживаете из-за выборов в США в следующем году? Если выиграет Трамп — что-то изменится?

— Конечно хочется завершить войну как можно быстрее, но это не связано с администрацией США — будет она такой же, или изменится. Президент Байден — это президент во время полномасштабной войны, он помог нам больше, чем президент Трамп. Это если мы говорим об администрации.

Мы должны понимать, что тогда (во время президентства Дональда Трампа — ред.) не было полномасштабной войны и я не знаю, как бы действовал Трамп.

Я не понял, почему Дональд Трамп говорил: “Я уже через 24 часа посадил бы Путина и Зеленского вдвоем и завершил бы войну”. Он мог тогда это сделать, когда был президентом, но этого не происходило. Да, вопрос был, наверное, не таким острым тогда, потому что не было полномасштабного вторжения. Однако были оккупированы наши территории.

В такой ситуации, когда идет поддержка, ты боишься перемен. Скажу вам откровенно: когда вы говорите “смена администрации”, я, как любой человек, хочу перемен к лучшему. Но может быть иначе.

Patriot и атаки на Киев

— Путин хочет, чтобы Вы сделали выбор: защищали гражданских или фронт. Какое оружие может помочь украинцам?

— На сегодня есть единственное оружие, которое способно останавливать некоторые виды ракет РФ, что она выпускает по гражданскому населению, школам, инфраструктуре, энергетической системе — это Patriot. Это оружие просто отключает возможность России запугивать десятки миллионов людей.

Реальность такова: 50 батарей Patriot — и большинство людей перестанут гибнуть от российских атак. Представьте себе ощущение военного, который знает, что у него нет “крыши” и он не понимает, почему в соседних странах это есть, если все знают, что нам нужна защита с неба.

В чем вопрос с (предоставлением нам — ред.) современных самолетов? Ну в чем здесь проблема?

Вступление Украины в НАТО

— Как Вы настроены на саммит НАТО в июле? Оптимистичны ли ожидания вступления Украины в союз?

— Я думаю, что некоторые страны НАТО так боятся России, что не готовы видеть Украину в Европейском Союзе.

Если у нас не видят и не дадут нам какой-то сигнал в Вильнюсе — я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите.

Мы не хотим быть в НАТО во время войны — поздно. Надо было быть в НАТО до начала этого, у нас было 15 лет. Мы понимаем, что не будем в НАТО или в каком-либо другом мощном союзе безопасности в течение этой войны.

Но скажите мне: сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите? Сколько жизней украинцев стоит фраза: “Украина будет в НАТО после этой войны, когда будет безопасно”?

— Думаете, что получите ответ на этот вопрос?

— Я не знаю. Честно скажу — не знаю.

— Чего ожидаете от Китая?

—Здесь вопрос в желании. И я хотел бы, чтобы Китай был вовлечен в формулу мира, как Соединенные Штаты, Евросоюз, Индия, представители Латинской Америки, Азии и другие.

Как Зеленский поддерживает себя

— Как Вы поддерживаете свой моральный дух?

— Не смею выглядеть слабым. И большая честь, что я лидер государства, в котором живут и, к сожалению, умирают из-за этой войны, такие героические люди.

Даже если есть какие-то моменты, то они происходят, когда я один на один с собой.

— Вы никогда не перестаете работать, как Вы отдыхаете?

— Я люблю читать. Разную литературу абсолютно. Я люблю читать три — четыре книги одновременно. Расслабиться с семьей и это — очень круто.

О том, как живет Владимир Зеленский во время войны, ранее показал документальный фильм Дмитрия Комарова Рік. Прочесть это ты сможешь в нашем другом материале.

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