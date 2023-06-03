Интервью

“Сколько жизней украинцев стоит одна фраза на саммите НАТО?”. О контрнаступлении и будущем страны — интервью Зеленского для WSJ

Виктория Мельник, редактор сайта 03 июня 2023, 12:17
Зеленський

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