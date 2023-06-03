Інтерв'ю

“Скільки життів українців коштує одна фраза на саміті НАТО?”. Про контрнаступ та майбутнє країни — інтерв’ю Зеленського для WSJ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Червня 2023, 12:17
Зеленський

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