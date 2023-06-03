“Скільки життів українців коштує одна фраза на саміті НАТО?”. Про контрнаступ та майбутнє країни — інтерв’ю Зеленського для WSJ

Світ очікує контрнаступу України проти Росії. Попри величезну допомогу партнерів, українці все ще потребують зброї західного зразка для вдалої операції.

Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal каже: ми готові зробити це.

З українським верховним головнокомандувачем в Одесі зустрілася головна редакторка видання Wall Street Journal Емма Такер. Про необхідність зміцнення довгострокової безпеки України та майбутнє нашої держави — читай далі.

Контрнаступ

— Багато говорять про контрнаступ, що Ви можете розповісти?

— Я вважаю, що сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли б деякі речі (зброю — ред.) дійсно мати, але ми не можемо чекати на це місяці, — наголошує Володимир Зеленський.

Ми віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам знадобиться часу.

— Нашим західним партнерам треба точно зрозуміти, що вони бояться втратити. Його (Володимира Путіна — ред.) постійні заклики з-за радянського паркану про ядерну зброю — це наголоси слабкої людини, загнаного звіра. Він боїться втратити своє життя і він повинен боятися сили світу.

Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації та кола цих людей — то треба робити це потужно.

Не “бла-бла-бла”, а серйозна ізоляція, жодних віз. Треба просто обрати сторону, цінності та бути з тією державою, чиї цінності тобі ближчі.

Зеленський наголосив: якщо хтось обирає європейські цінності, тоді не треба брехати собі, обираючи російську сторону.

Про підтримку США

— Чи переживаєте Ви через вибори у США наступного року? Якщо виграє Трамп — щось зміниться?

— Авжеж хочеться завершити війну якнайшвидше, та це не пов’язано з адміністрацією США — буде вона такою ж, чи зміниться. Президент Байден — це президент в час повномасштабної війни, він допоміг нам більше, ніж президент Трамп. Це якщо ми говоримо про адміністрації.

Ми повинні розуміти, що тоді (в час президентства Дональда Трампа — ред.) не було повномасштабної війни і я не знаю, як діяв би Трамп.

Я не зрозумів, чому Дональд Трамп казав: “Я вже за 24 години посадив би Путіна і Зеленського удвох і завершив би війну”. Він міг тоді це зробити, коли був президентом, та цього не відбувалося. Так, питання було, напевно, не таким гострим тоді, тому що не було повномасштабного вторгнення. Однак були окуповані наші території.

В такій ситуації, коли йде підтримка — ти боїшся змін. Скажу вам відверто: коли ви кажете “зміна адміністрації”, я, як будь-яка людина, хочу змін на краще. Але може бути по-іншому.

Patriot та атаки на Київ

— Путін хоче, аби Ви зробили вибір: захищали цивільних, або фронт. Яка зброя може допомогти українцям?

— На сьогодні є єдина зброя, яка спроможна зупиняти деякі види ракет РФ, які вона випускає по цивільному населенню, школах, інфраструктурі, енергетичній системі — це Patriot. Ця зброя просто вимикає можливість Росії залякувати десятки мільйонів людей.

Реальність така: 50 батарей Patriot — і більшість людей перестане гинути від російських атак. Уявіть собі відчуття військового, який знає, що у нього немає “даху” і він не розуміє, чому у сусідніх країнах це є, якщо всі знають, що нам потрібен захист з неба.

В чому питання з (наданням нам — ред.) сучасних літаків? Ну в чому тут проблема?

Вступ України до НАТО

— Як Ви налаштовані стосовно саміту НАТО у липні? Чи оптимістичні очікування стосовно вступу України в союз?

— Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росії, що не готові бачити Україну в Європейському Союзі.

Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал у Вільнюсі — я вважаю, що Україні нема що робити на цьому саміті.

Ми не хочемо бути в НАТО у час війни — запізно. Треба було бути в НАТО до початку цього, у нас було 15 років. Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи в будь-якому іншому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни.

Але скажіть мені: скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті? Скільки життів українців коштує фраза: “Україна буде в НАТО після цієї війни, коли буде безпечно”?

— Думаєте, що отримаєте відповідь на це питання?

— Я не знаю. Чесно скажу — не знаю.

— Що очікуєте від Китаю?

— Тут питання в бажанні. І я хотів би, щоб Китай був залучений до формули миру, як Сполучені Штати, Євросоюз, Індія, представники Латинської Америки, Азії тощо.

Як Зеленський підтримує себе

— Як Ви підтримуєте свій моральний дух?

— Не маю права виглядати слабким. І велика честь, що я лідер держави, в якій живуть і, на жаль, помирають через цю війну, такі героїчні люди.

Навіть якщо є якісь моменти, то вони відбуваються, коли я наодинці із собою.

— Ви ніколи не перестаєте працювати, як Ви відпочиваєте?

— Я люблю читати. Різну літературу абсолютно. Я люблю читати три — чотири книжки одночасно. Розслабитись з сім’єю і це — дуже круто.

Про те, як живе Володимир Зеленський під час війни, раніше показав документальний фільм Дмитра Комарова Рік. Прочитати це ти зможеш в нашому іншому матеріалі.

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