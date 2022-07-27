Вместо учебы — волонтерство: история 18-летней координаторки гуманитарного хаба в Запорожье

Дарина Марченко из Запорожья учится на журналиста. Но сейчас процесс получения будущей профессии в Запорожской политехнике пока на паузе.

С началом полномасштабного вторжения войск РФ в Украину девушка принялась активно волонтерить. Вот уже шестой месяц как координирует работу гуманитарного хаба СпівДія в родном городе.

Дарине 18 лет. Ее отец недавно погиб, воюя против россиян.

— 24 февраля жизнь стала на паузу. Поначалу не верила, что война пришла в мою Украину. Утром, увидев новости на телевизоре, подумала, что это страшный сон. И когда я проснусь, все снова будет хорошо. Это действительно был шок, — вспоминает Дарина.

Через четыре дня решила, что не могу усидеть на месте, не хочу бояться. Должна что-то делать. И я стала волонтерить.

— Этот опыт еще с 2014 года. Тогда мне было всего десять. Сначала помогала в своей родной школе. Там плела сетки, собирала средства на медикаменты, упаковывала это все в коробки и отправляла на передовую. Мне удалось собрать целый бус и отправить в Гуляйполе.

Именно с этого начался волонтерский путь Дарины “по-взрослому”.

— Через неделю уже начала собирать команду. Позвонила подруге Даше. В чате нашла Андрея. Узнали, что в городском центре молодежи есть волонтерские объединения. И решили присоединиться, — рассказывает девушка.

В тот же день Дарина получила приглашение возглавить СпівДія Хаб Запорожья, который как раз запускался с нуля на базе областной молодежной организации.

Перед девушкой стояла сложная задача. Требовалось найти склад, собрать большую команду, правильно настроить работу, запустить логистические процессы, мотивировать и управлять.

Уже через неделю хаб получил первые 40 тонн гуманитарной помощи. Фактически сразу после выгрузки и инвентаризации запустили первые посылки. Каждую неделю склад стал пополняться.

— На сегодняшний день прорабатываем и выдаем ориентировочно 250 упаковок ежедневно. К нам присоединяется больше волонтеров. Мы поддерживаем нуждающихся не только в городе, но и в области, — делится девушка.

Стараемся делать все для того, чтобы хаб работал стабильно, невзирая на близость к фронту. Должны учиться жить в новой реальности.

Сейчас в команде гуманитарного центра в Запорожье работает более 15 человек. Дарина признается, что без этих людей ничего бы не было, они уже как одна большая семья.











Треть из них — те, кому удалось выбраться из оккупированных россиянами территорий. Одному из волонтеров 14 лет. Мальчик вместе с мамой вырвались из Мелитополя. Есть две девушки из Энергодара.

В Запорожье Мария из Новой Каховки, что в Херсонской области, вынуждена была уехать из-за того, что ее и семью начали разыскивать российские оккупанты.

О хабе СпівДія узнала, когда искала помощь семье. И сама осталась помогать другим. Теперь Мария — кейс-менеджер. Получает и проверяет онлайн-заявки, которые оформляют на сайте нуждающиеся.

— В городе проживает более 120 тысяч вынужденных переселенцев из Запорожской и соседних областей. Основная потребность — это продукты.

Нас поддерживают и люди и местный бизнес. Но этого недостаточно, потому что обращений все больше и больше.

— Невыполненных заявок об элементарном — еде — около 6 тысяч. Мы стараемся их закрыть, но сами не справимся. Поэтому просим подключаться всех небезразличных.

Сейчас помощь человека человеку дороже всего. Вместе преодолеем все, — убеждена Дарина Марченко.

Общалась: Татьяна Сащук.

СпівДія — волонтерская P2P-платформа, которая соединяет потребности страны с возможностями помощи и инициированная Офисом президента Украины. Здесь получают возможность оказать помощь прозрачно, верифицировано и именно там, где это крайне необходимо.

Оформить заявку об имеющихся возможностях и ресурсах можно в разделе Хочу помочь на сайте платформы.

СпівДія в социальных сетях — Facebook и Instagram.

Не прекращает свою работу и волонтерское движение Николаева, даже несмотря на обстрелы. Читай историю координатора Оксаны и ее волонтерского центра.

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