На его глазах расстреливали семьи: история Константина Гудаускаса, который спас более 200 человек из оккупации

Историю об эвакуации сотен мирных жителей Киевской области, о которой рассказал наш герой — Константин Гудаускас, экранизируют и готовятся показать в художественном фильме Буча.

Впрочем, полноценно передать, что пережил он и мирные жители, которые стали свидетелями убийств и сами стояли под дулами автоматов россиян, невозможно никоим образом, признается мужчина.

Как Константин уговаривал оккупантов выпустить его пассажиров живыми, десятки раз во время эвакуаций прощался с жизнью и однажды едва не погиб — он вспомнил все с самого начала в разговоре с нами.

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Как оказался в Буче

Константин — гражданин Казахстана. Уровень свободы слова и действующий режим стоял поперек горла многим казахстанцам, среди которых сформировалось движение оппозиции.

Среди активистов был и Константин — руководитель одного из общественных объединений. В 2019 году он выступил против очередной фальсификации выборов президента, после чего его начали преследовать за политические убеждения в родной стране.

— Сначала меня хотели просто осудить, но под влиянием международных правозащитных организаций меня оправдали. Я был вынужден уезжать из Казахстана. Впервые я побывал в Украине в день инаугурации вашего президента — 20 мая. Это как раз мой день рождения, и я в этом году праздновал его уже здесь.

Я тогда почувствовал, какой здесь реально свободный воздух!

Я, приехавший из диктаторской страны, увидел, как человек из народа, избранный народом, идет на главную должность страны, чтобы представлять интересы граждан. Невероятно! Я захотел жить здесь, — вспоминает Константин.

Так мужчина поселился три года назад в Киевской области, в Гостомеле. Впоследствии переехал в Бучу. В Украине начал успешно развивать свой бизнес.

— В тот день, когда я переехал на квартиру в Бучу, которая в 3,5 км от Гостомельского аэропорта, тогда взлетала в небо Мрія. Я ни мгновения не раздумывал после увиденного, я влюбился в этот район.

Я хотел видеть эту Мрію как можно чаще. Кто знал, что я из собственного окна застану, как ее расстреляют. Как будто меня расстреляли — такое ощущение было.

24 февраля Константин проснулся от звуков выстрелов. Недалеко от его микрорайона российский десант уже высаживался в Гостомеле.

— Я на автомате сварил кофе, сел на кухне и сразу набрал мою хорошую знакомую — Гайде Ризаеву. Она тогда работала советницей главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе касательно пленников.

Она как крымско-татарская активистка и сама когда-то бывала в плену. Она знает, как поступать в таких ситуациях, которая произошла 24 февраля. Я просто спросил ее: “Что я могу сделать для Украины?” Она сказала, что мой казахстанский паспорт может пригодиться. Есть шанс с ним проходить блокпосты и помогать это сделать другим, — рассказывает мужчина.

Первая эвакуация

У Константина, как он рассказывает сам, был электрокар, навигатор и желание помогать. Этого хватило, чтобы начать. Первая семья, которую его попросили эвакуировать, жила недалеко от села Дымер. Это была беременная женщина и дети.

— Это была семья украинского разведчика. Они ждали меня. Я поехал по навигатору через Гостомель. Счастье, что меня увидели украинские военные, а не россияне. Если бы наоборот, меня уже не было бы. Наши ребята объяснили, как мне проехать.

Долго я добирался, встретил первых россиян. Они удивились, потому что я был единственным, кто ехал в ту сторону, а не оттуда. Я им сказал, что я казахстанец и уезжаю забрать свою семью. Придумывал на ходу все. И по приезду женщине и детям я сказал, что у нас будет легенда: я их папа, а они моя семья. Документы мы сразу выбросили.

Договорились с детьми, что они говорят только по-русски и называют меня папой. И я их вывез, оккупанты поверили, — рассказывает Константин.

По возвращению в Бучу он уже понимал, что назревает гуманитарная катастрофа. В центре города раздавали остатки хлеба, к которому стояла несколькочасовая очередь.

— Я стоял в той очереди, и когда она дошла до меня, хлеб кончился. Я уже думал идти домой, и тут меня догоняет женщина. Я очень хочу ее найти и поблагодарить. Она сыграла немаловажную роль в моей жизни. Она сказала: “Я видела, что вам не дали хлеб. Возьмите кусок от моего”. И она отдала большую часть мне и ушла.

Я стоял и думал: “Боже, если эти люди, которые меня не знают совсем, готовы поделиться последними кусками хлеба, я не могу уезжать оттуда. Я должен остаться и помогать им”.

Эта женщина для меня — прообраз всей Украины. Она милосердная, добрая и готова разделить с тобой последнее. Я начал доставать продукты другим и вывозить людей, — рассказывает бучанин.

Популярность в оккупации

После нескольких эвакуаций номер телефона Константина обычным людям начали передавать местные волонтеры. Ему звонили по телефону и просили приехать. Впрочем, однажды Константин сам принял решение спасать семью.

Это была семья украинского композитора Игоря Поклада, которая оставалась в своем доме. Константин успешно вывез опермейстера вместе с женой в Киев, после чего запросы о спасении посыпались отовсюду.

— Я когда увидел в новостях, что известный мне еще много лет до этого композитор в оккупации, я нашел адрес через Гайде Ризаеву и Оксану Билозир и поехал его освобождать, чего бы мне это ни стоило.

Впоследствии об этом написали в медиа. На следующий день у меня в Facebook было более трех тысяч сообщений с просьбой спасти людей. Я начал ездить каждый день уже в компании волонтеров.

Мы развозили продукты, а кто хотел — эвакуировали. Часто вывезти людей просили родственники бучан. У нас были кодовые слова, чтобы жители понимали — я не враг, а приехал помочь.

Родные сообщали нам детские имена людей, которые могли знать только самые близкие, мы их называли по приезду как пароль, и так нам доверялись, — делится Константин.

Как чуть не погиб в собственном авто

Однажды Константин вывозил крымскотатарскую семью из Бучи. После того как им чудом удалось пройти все блокпосты россиян, мужчина уже возвращался в город за новыми пассажирами. Вдруг произошло то, после чего ни этого нашего разговора, ни самого Константина могло бы уже не быть.

— У Варшавского шоссе я попал под минометный обстрел. Ко мне в машину залетела мина. Дальше я уже не помню. Я проснулся в каком-то временном госпитале. Туда меня притащили разведчики. У меня был тремор, контузия. Мне рассказали, что я выжил чудом, потому что мина просто не разорвалась, — признается мужчина.

Как уговаривал оккупантов оставить людей в живых

Сегодня Константин со слезами на глазах говорит, что ни один его пассажир не был убит или ранен. Впрочем, не может сдержать эмоций, когда представляет, что произошло с теми, кто так и не смог сесть в его машину. На глазах мужчины не раз случались кровавые преступления в отношении мирного населения.

— Сейчас я не могу вернуться в Бучу, потому что морально не могу забыть все, что видел. Были такие сцены, когда я ехал по улице, просто шли люди — мужчина, женщина, сын. Где-то сидели снайперы и просто стреляли по живым людям на дороге.

Я из окна машины видел, как сначала стреляют в мужчину, потом в мальчика, а женщина нечеловеческим криком кричит и бросается к ним и рыдает. А потом убивают и ее. А я даже не мог остановиться. Потому что тогда погиб я и все, кто сидел у меня в машине, — с грустью вспоминает Константин.

Когда спрашиваю его, как ему самому удавалось каждый раз проходить через блокпосты и оставаться живым, он вспоминает пытки, избиения и издевательства россиян над ним.

Они раздевали его до белья, искали татуировки, избивали и толкали. Однажды, проезжая вместе с волонтерами через их пропускной пункт, мужчина уже прощался с жизнью.

— Нас положили на землю, стреляли над головой. Однажды волонтер Оксана, которая мне помогала, уговаривала со мной выпустить всех людей, потому что их уже хотели брать в плен.

Пока они стояли на своем, она подошла вплотную к дулу автомата и сказала: “Стреляйте или выпустите нас!”

Они пропустили. А я уже реально думал, что это все, — говорит бучанин.

Чтобы проехать по некоторым улицам, оккупанты по несколько часов держали машину Константина на блокпосте, решая, давать ли ему разрешение. Наконец, пропускали, угрожая: если свернет хоть один раз на какую-нибудь другую дорогу, его убьют. Впрочем, сейчас уже шутит мужчина, захватчики так и не “раскусили” его протестные наряды, которыми он показывал, как презирает их.

— За все время эвакуации я был в одной и той же одежде: красная куртка, черные брюки и желто-голубые носки. Эти придурки видели это каждый божий день, но так и не поняли, что это. А это были флаги Украины — государственный и боевой, — подчеркивает он.

Об освобождении Киевской области, флаге и самом счастливом дне

Пассажиры Константина часто спрашивали его с надеждой, когда кончится война. Конечно, он сам не знал. Но, вспоминает сейчас, очень символически отвечал исключительно с надеждой — “в апреле”. Оккупанты таки покинули Бучу именно тогда.

— 1 апреля я позвонил нашей команде волонтеров и сказал, что мы едем в Ворзель поднять флаг Украины. Никто не боялся ехать туда, где еще могли быть засады россиян.

Мы взяли флаг, с которым я и мой друг поднялись на Говерлу на 30-летие Дня Независимости. Этот флаг — единственное, что я вывез с собой из Бучи.

Его я поднял над Ворзелем, когда оккупанты ехали из области по Варшавскому шоссе в 200 м от нас.

На сегодняшний день это самый большой праздник в моей жизни. Мы ходили по подвалам и просили людей выходить, чтобы они не боялись, потому что мы наконец свободны! — вспоминает Константин.

О фильме Буча

По состоянию на апрель мужчине удалось вывезти из разных населенных пунктов Киевской области, преимущественно из Бучи, более 200 человек. Его историю уже хорошо знали местные и не забыли после деоккупации.

Одним из тех, кто услышал о бесстрашной эвакуации, был режиссер Станислав Тиунов. Вместе со сценаристом Александром Щуром он лично пригласил Константина пообщаться. Историю решили экранизировать в формате художественного фильма.

— Будут и сцены убийств мирного населения, которые бучанцы видели своими глазами, которые я видел.

Будет правда о временах оккупации. Этот фильм расскажет страшную историю о военных преступлениях России на территории Украины.

Это даст почувствовать ту боль, которую мы испытываем на нашей земле. Я надеюсь, что эта лента станет частью принятия решения о создании международного уголовного суда по привлечению к ответственности за все преступления российских военных. Когда все они будут наказаны, тогда по-настоящему закончится война, — отмечает Константин.

Символично, что в день города Бучи в киевском кинотеатре презентовали тизер-трейлер будущей ленты. В нем также снялся и сам Константин как прототип главного героя — “дяди Кости”, спасавшего десятки семей с детьми.

Съемки с профессиональным кастом актеров будут проходить зимой. Премьера в кинотеатрах, а также на платформе Netflix запланирована на годовщину освобождения Киевской области — 1 апреля.

— Есть интерес со стороны известных продюсеров Голливуда, которые поддержат фильм. Все понимают, что этот фильм будет свидетельством последствий проклятого “русского мира”. Украина всеми силами защищает не только свою свободу, но и всего свободного мира, — говорит мужчина.

Добрые дела не завершаются

Несмотря на предстоящий тур по Европе с презентацией фильма, Константин задался новой целью — продолжить эвакуацию украинцев с ныне оккупированных территорий и помогать бучанцам с новым масштабным проектом — Bucha Help.

— Цель проекта — построить новое жилье для потерявших его бучанцев. С этой целью мы заручились поддержкой одного из ведущих университетов в области строительства, с другими партнерами, чтобы поскорее отдать людям ключи от их новых домов.

Кроме того, наши волонтеры сейчас помогают на передовой нащим ребятам, защищающим независимость. На культурном поприще в нашей команде работает оперная певица Елена Гребенюк, которая дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ и мирного населения.

Мы должны продолжать, объединяться, война не закончилась, мы должны быть еще сильнее, чем когда-либо! И хотя я даже не гражданин Украины, я на 100% чувствую себя украинцем, для меня честь быть частью этой героической борьбы за права и свободу, — признается Константин.

Чтобы поддержать инициативу Константина и его команды волонтеров или воспользоваться помощью фонда, можно перейти на страницу Bucha Help.

Люди из разных стран мира хотят помогать украинцам и спасают их жизни. Ранее мы рассказывали историю британца, спасающего украинцев из самых горячих точек.

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