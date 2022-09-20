Важно понимать, что я не зря живу: история британца, спасающего украинцев с самых горячих участков фронта

Без лишних мыслей и условностей он продолжает дело, которое считает для себя самым важным — занимается эвакуацией гражданских на Донбассе и гуманитарной помощью.

Историю Игната Ивлева-Йорка рассказало немецкое издание Deutsche Welle. Парню 26 лет, он гражданин Великобритании. Мать парня — россиянка, отец — британец, а сам он приехал в Украину в качестве волонтера, чтобы ездить в самые горячие участки фронта.

Почему я делаю это? Потому что могу. Я получаю ощущение, что делаю правильное и нужное дело. Мне важно понимать, что я не зря живу свою жизнь.

Он полтора года прожил в Москве, пытаясь выходить на протесты против существующих властей. Не попасть за решетку помог британский паспорт.

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Когда началась полномасштабная война, решил вместе с матерью переехать в Украину к брату, который уже давно здесь проживал. Начиная с мая, целенаправленно занялся эвакуациями.

Игнат делится воспоминаниями, что когда только начинали эвакуацию из Соледара, то удавалось вывозить по 50-60 человек каждый день. Так удалось спасти оттуда уже более тысячи человек.

Существуют и свои сложности, поскольку большинство остающихся полагают, что их никто нигде не ждет. Или бывают случаи, когда люди боятся, что война придет в те города, куда они уедут. Поэтому решают переждать уже у себя дома. Часто приходится их уговаривать.

Игнат вспоминает, что бывало, когда люди своими силами уезжали, но у них заканчивались деньги или не удавалось устроиться, поэтому приходилось возвращаться под обстрелы. Зато были у себя дома.

Таких людей сложнее всего уговорить выехать снова, поскольку они уже не верят, что кто-то сможет им помочь.

Это сложно, когда люди тебе прямо говорят: “Пусть мы уже здесь умрем”.

Трудно видеть, как люди погибают. Было сообщение о раненом. У него были сильные поражения в результате вражеских обстрелов, поврежденные конечности и травма головы.

Он дышал по дороге в Краматорск, но до больницы так и не смог дотянуть — травма головы была слишком серьезной.

У меня нет чувства вины, потому что они гибнут не из-за меня, но иногда думаю: мог ли я сделать для них больше?

Однако позитива все же больше. Особенно тогда, когда удается вывезти кого-то. Игнат всегда радуется, видя тех, кому помог, и понимая, что теперь они могут спокойно жить в безопасности.

Пытаются привлекать к благотворительности граждан других стран даже те, кто находятся под постоянными обстрелами. Читай историю харьковских волонтеров об ужасах войны и помощи иностранных друзей.

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