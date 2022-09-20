Розповіді

Важливо розуміти, що я не дарма живу: історія британця, який рятує українців з найгарячіших ділянок фронту

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Вересня 2022, 14:00
Ігнат Івлєв-Йорк
Фото: Twitter

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