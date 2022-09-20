Важливо розуміти, що я не дарма живу: історія британця, який рятує українців з найгарячіших ділянок фронту

Без зайвих думок та умовностей він продовжує справу, яку вважає для себе зараз найважливішою — займається евакуацією цивільних на Донбасі та гуманітарною допомогою.

Історію Ігната Івлєва-Йорка розповіло німецьке видання Deutsche Welle. Парубку 26 років, він громадянин Великої Британії. Мати хлопця — росіянка, тато — британець, а сам він приїхав в Україну як волонтер, щоб їздити у найгарячіші ділянки фронту.

Чому я це роблю? Тому що можу. Я отримую відчуття, що роблю правильну та потрібну справу. Мені важливо розуміти, що я не дарма живу своє життя.

Він півтора року прожив у Москві, намагаючись виходити на протести проти чинної влади. Не потрапити за ґрати допоміг британський паспорт.

Зараз також дивляться

Коли розпочалась повномасштабна війна, вирішив разом з матір’ю переїхати в Україну до брата, який уже давно тут проживав. Починаючи з травня, цілеспрямовано зайнявся евакуаціями.

Ігнат ділиться спогадами, що коли тільки починали евакуацію з Соледара, то вдавалося вивозити по 50-60 осіб щодня. Так вдалося врятувати звідти вже понад тисячу людей.

Існують і свої складнощі, оскільки більшість із тих, хто залишається, думають, що їх ніхто ніде не чекає. Або ж трапляються випадки, коли люди бояться, що війна дійде у ті міста, куди вони виїдуть. Тому вирішують перечекати вже у себе вдома. Часто-густо доводиться їх вмовляти.

Ігнат згадує, що бувало, коли люди своїми силами виїжджали, але в них закінчувались гроші чи не випадало влаштуватись, тому вони повертались під обстріли. Зате були у себе вдома.

Таких людей найскладніше вмовити виїхати знову, оскільки вони вже не вірять, що хтось зможе їм допомогти.

Це складно, коли люди тобі прямо говорять: “Нехай ми вже тут помремо”.

Тяжко також бачити, як люди гинуть. Було повідомлення про пораненого. У нього були сильні ураження внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджені кінцівки та травма голови.

Він дихав дорогою до Краматорська, але до лікарні так і не зміг дотягнути — травма голови була надто серйозною.

У мене немає почуття провини, тому що вони гинуть не через мене, але іноді думаю: чи зміг би зробити для них більше?

Проте позитиву все ж таки більше. Особливо тоді, коли вдається когось вивезти. Ігнат завжди радіє, коли бачить тих, кому допоміг, і розуміє, що вони можуть спокійно жити у безпеці.

Намагаються залучати до благодійності громадян інших країн навіть ті, хто перебуває під постійними обстрілами. Читай історію харківських волонтерів про жахи війни та допомогу іноземних друзів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!