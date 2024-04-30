В армии мне легче — здесь все очень сфокусировано, или Как живут люди с РДВГ во время войны

Кроме непоправимого ущерба полномасштабное вторжение принесло и нечто человеческое и хорошее — толерантность. Из-за травм, с которыми возвращаются домой военные и гражданские, все больше людей начинают говорить о психологических болезнях и их лечении.

Поэтому большое внимание обратили и на вещи, которые давно были, но они не получали достаточной поддержки в социуме. В частности, на РДВГ — расстройство дефицита внимания и гиперактивности. С этим диагнозом в мире живут около 2,5% взрослых людей.

Как живется людям с РДВГ во время полномасштабной войны, рассказали в издании УП.Жизнь. Мы рассказываем тебе историю боевого медика Павла, который, несмотря на личные сложности, ушел в армию.

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До начала полномасштабной войны Павел учился на провизора и работал в сфере ІТ программистом. От военной темы он был далек.

Однако полномасштабное вторжение внесло свои коррективы, а мужчина почувствовал, что должен куда-то двигаться, чтобы чувствовать себя хорошо.

Хуже всего — просто быть без дела и не понимать, что происходит, — говорит Павел.

Поэтому в мае он попал на военную подготовку к Госпитальерам, через некоторое время уже отправился на фронт как боевой медик.

— Я работаю на одном из экипажей Австрийки (мобильный стабпункт, — ред.), в основном езжу на восток. В настоящее время между ротациями учу военных и гражданских тактической медицине, — рассказывает Павел.

О РДВГ у себя он узнал только год назад, в начале 2023. Как и большинство других, кто сталкивается с расстройством, на эту мысль его натолкнула статья на тему. Он анализировал симптомы, которые были и у него тоже, и понял, что это — оно.

Он смог проговорить это с психиатром.

— Я начал анализировать свои проблемы с дедлайнами, прогрессом и вообще, чего все в жизни не так, как я хочу, и наконец понял — это оно. В моем случае симптомы РДВГ компенсируются хорошим тайм-менеджментом, — рассказывает Павел.

Он объяснил, что диагноз не беспокоит его, он начал вести дневник и календарь, стал больше рефлексировать относительно своего самочувствия.

Жизнь разделилась на до и после — я не понимал, как раньше вообще жил.

По словам мужчины, только четкая планировка дает ему понимание, что он идет к какой-то цели.

— Это не чувствуется как лень или нежелание — просто все теряется.

РДВГ и армия: опыт боевого медика

Из-за недостаточной осведомленности многие украинцы считают, что РДВГ может стать препятствием для службы в армии. Однако в действительности это не так.

Павел объясняет: на службе ему гораздо легче, чем в гражданской жизни.

— Здесь меньше задач и все очень точечно и сфокусировано. У меня нет планов на завтра, потому что я не могу знать, когда будет выезд. Более того — я не знаю, произойдет ли вообще завтра. А в работе уже непосредственно с ранеными очень помогают алгоритмы.

Я без чеклистов никуда, а тут как раз все за ними, негде потеряться, — объясняет боевой медик.

Однако все же есть вещи, беспокоящие Павла из-за РДВГ. Например, он может часами сидеть и работать над чем-то, что ему на самом деле не нужно. Такая гиперфиксация приводит к тому, что мужчина может совсем не есть, не пить, не отдыхать, не реагировать адекватно и думать только об этом деле.

Также он часто “хватается” за новые хобби. Он расширяет свои знания вширь, но не может долго углублять их, если это монотонная работа.

— Когда ты осознаешь, что это просто способ, которым функционирует твой мозг, ты перестаешь себя за это ковырять и притеснять. Это, наверное, самое важное в работе с РДВГ — осознать, кто ты и научиться с собой жить, — отмечает Павел.

Чаще РДУГ обнаруживают у детей, однако важно не спутать расстройство с обычными особенностями темперамента. Подробнее о симптомах РДУГ у детей, мы рассказывали в нашем другом материале.

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