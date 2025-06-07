Рождённые за решёткой: как живут дети и матери в женских колониях Украины

Из роддома новорождённую Таню привезли в Харьковское СИЗО, Сабрину — в Одесское.

Эти дети родились и провели первые месяцы своей жизни за решёткой, пока их матери ждали приговора суда.

После этого девочек вместе с мамами этапировали в женскую колонию, где они уже более двух лет живут в специальном детском доме для детей осуждённых, сообщает hromadske.

Мир за металлическими дверями

Жизненное пространство этих детей ограничено массивными коричневыми металлическими дверями с задвижкой, отделяющими детский дом от взрослой зоны колонии.

Они открываются лишь для посещений городского врача, что случается нечасто, ведь в колонии есть свой педиатр или, изредка, для прогулок на детской площадке соседнего села.

Во время таких прогулок девочки проходят через проходную колонии, видят охранников с дубинками, колючую проволоку и сигнализацию на ограждениях.

Однако эти элементы тюремной жизни для них — обыденность. Они не реагируют на них и не задают вопросов, потому что не знают другого мира.

Мать Татьянки, 28-летняя Карина, была арестована на шестом месяце беременности за повторную кражу. Она объясняет, что тогда не думала о последствиях.

Тамара, 40-летняя цыганка из Измаила, мать Сабрины, также была осуждена за кражу.

У неё есть ещё пятеро детей, о судьбе которых она не знает — государство забрало их в интернаты.

“Режимная” беременность и роды

Беременные женщины в СИЗО и колониях получают особое внимание.

Карина рассказывает, что во время беременности врачи уделяли ей больше внимания, чем когда она рожала старшую дочь на воле.

Ей оказывали помощь, а суд отложили до родов.

Роды проходят в обычных городских родильных домах под конвоем. После рождения ребёнка мать с младенцем находится в отдельной палате под охраной.

Затем их возвращают в СИЗО, а впоследствии — в колонию, где созданы специальные условия для матерей с детьми.

Условия в СИЗО для матерей с младенцами напоминают малогабаритную квартиру со встроенной кухней, холодильником, бойлером и ванночкой для детей.

По словам гинеколога колонии, женщины часто поступают с неизлеченными болезнями, однако случаев тяжёлых патологий беременности в колонии не случалось.

Беременность ведётся по тем же стандартам, что и на воле: обследования, анализы, осмотры специалистов, УЗИ в городских учреждениях.

Для беременных предусмотрена усиленная диета. Они также имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам, но не на отпуск по уходу за ребёнком, поскольку дети находятся на полном государственном обеспечении.

Режим учреждения для беременных сохраняется, но может корректироваться по рекомендации врача.

Жизнь и здоровье детей в детском доме

В детском доме при колонии дети получают полный медицинский уход. Их медицинские карты заводятся ещё в родильном доме.

Можно заключить декларацию с городским педиатром, который приезжает для прививок и профилактических осмотров.

В случае необходимости дети лечатся в городском стационаре в сопровождении сотрудников детского дома.

Татьянке, дочери Карины, этим летом предстоит операция на сердце в киевском Институте Амосова.

Её финансируют благотворительные фонды. Поездка в Киев состоится под конвоем, в спецвагонах для заключённых.

“Какая ни есть, а всё же мама”

Детский дом в колонии поражает яркими цветами, чистотой и уютом, напоминая образцовый детский сад. Комнаты матерей с детьми выглядят как домашние спальни без решёток и замков.

Уборка — обязанность матерей, и там царит стерильная чистота.

Мать имеет право жить в одной комнате с ребёнком, но может и ночевать в общежитии, приходя к ребёнку для выполнения материнских обязанностей.

Рождённые за решёткой: как живут дети и матери в женских колониях Украины / 4 Фотографии

За детьми ухаживает штат из 15 человек (технический персонал, воспитательницы, няни), хотя сейчас в детском доме всего две девочки.

Персонал обучает матерей ухаживать за детьми: кормить, купать, ласкать. Психологи работают с ними, готовя к самостоятельному воспитанию после освобождения.

Воспитательницы, хотя и несут полную ответственность за детей, подчёркивают важность постоянного контакта детей с мамами, учат малышей любить своих матерей.

Рождённые за решёткой: как живут дети и матери в женских колониях Украины / 4 Фотографии

Работа за решёткой и перспективы после освобождения

Труд для осуждённых является добровольным, если у них нет исполнительных листов о возмещении ущерба.

Карина работает дворником и получает 8 тысяч гривен в месяц, уплачивая налоги и возмещая расходы государства на своё содержание.

Она надеется, что труд увеличит её шансы на досрочное освобождение. Заработанные деньги она тратит на себя и дочь.

Тамара, наоборот, не работает, но помогает персоналу детского дома и участвует в воспитании Сабрины.

Она не умеет читать, но с любовью ухаживает за дочерью. В колонии считают, что её старания также могут способствовать условно-досрочному освобождению.

Будущее за решёткой: что дальше?

Дети могут находиться с мамами в колонии лишь до трёх лет. После этого, если мать получает условно-досрочное освобождение, она забирает ребёнка.

В противном случае — опекунство оформляют родственники. В случае их отсутствия или отказа, ребёнок временно попадает в детский дом, ожидая освобождения матери.

Право на досрочное освобождение открывается, когда женщина отбыла большую часть срока и встала на путь исправления.

Карина надеется досрочно освободиться весной следующего года и забрать Татьянку. У неё есть жильё и родственники.

Тамара, которой до освобождения менее двух лет, решительно заявляет, что не отдаст Сабрину ни в какой интернат, хотя у неё нет собственного дома, и она надеется на помощь церкви после освобождения.

Обе матери возлагают большие надежды на государственную социальную помощь при рождении ребёнка (41 280 грн), которая накапливается на счёте и станет доступной после освобождения.

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