“Мы поубиваем вас, ваших детей и внуков”: история жительницы Николаевской области, которой удалось выбраться из оккупированного села

Любовь родом из Николаевской области, села Баратовка, которое сегодня оккупировано российскими военными. Женщине чудом удалось выбраться во Львов, но под оккупацией до сих пор находится дочь и внуки.

Ужас, который пришлось пережить Любови под оккупацией, она без слез не вспоминает. Говорит, не могла больше находиться под постоянными обстрелами, потому и решилась на эвакуацию.

Издевались, как могли. Все из домов забирали, а сами пили и веселились.

— Свиньям в головы из автоматов стреляли, вывозили их к реке и жарили, — вспоминает женщина.

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Однажды пришли ко мне и потребовали есть. Я говорю: “Вы мне детей, внуков бомбите и еще накормить просите”.

А они: “Мы поубиваем вас, ваших детей и ваших внуков”.

Родное село Любови в Николаевской области — одно из немногих, которое удалось захватить россиянам. До подконтрольных Украине территорий оттуда недалеко, но из-за постоянных обстрелов многие не решаются покидать дом.

Думала, перебудем в погребе. Но там такой холод, что мы не выдерживали. Из домов все вытаскивали. Постоянно сидели одетые и укрытые одеялами.

Но все равно не помогало. Днем хоть выйдешь на улицу погреться, а как только стемнеет — нельзя было, постоянно летали ракеты.

Россияне, говорит женщина, не отличались милосердием — не жалели не то что наших людей, но даже своих сослуживцев.

Среди оккупантов и белорусы были. Когда те не хотели стрелять, то кадыровцы горло им перерезали и говорили, что это наши партизаны.

Не брались они лечить и своих раненых, стреляли и все. Поэтому неудивительно, что они обращались с нашими еще хуже. Ребра ломали, ноги простреливали. Многих ребят увезли, мы до сих пор ничего о них не знаем.

Это слушать страшно, не то что жить в этом аду.

Две дочери Любови сейчас находятся за границей и зовут мать к себе, но она отказывается ехать, потому что не может оставить третью дочь, которая все еще в Николаевской области находится в оккупации.

Они никак не могут уехать, потому что сильные бои идут. Всех, кто пытался, расстреляли. Теперь я живу от звонка до звонка.

Жду, пока у них появится связь и возможность зарядить телефон, чтобы позвонить мне. Я постоянно прошу дочь вместе с детьми прятаться. Надеюсь, что скоро наши отобьют Николаевскую область назад.

Приют Твоя опора

Во Львове женщину с дочерью принял приют, организованный благотворительным фондом Твоя опора вместе с партнерами. Шелтер очень нуждается в поддержке. Ведь там сейчас около сотни украинцев в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Но в целом приют может разместить до 180 человек, и регулярно эвакуационными поездами привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или вообще потеряли свой дом.

Поддержать приют можно по ссылке.

А если ты нуждаешься в помощи, обращайся по телефону: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Приют работает круглосуточно. Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.

Ранее мы рассказывали историю женщины, выехавшей из Херсона.

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