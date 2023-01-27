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От вязаных пинеток и письма плакали даже мужчины… История немецкой бабушки, растрогавшей украинцев своей добротой

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 27 января 2023, 18:00
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