От вязаных пинеток и письма плакали даже мужчины… История немецкой бабушки, растрогавшей украинцев своей добротой

Это фрау Гилдегарда Ридель. Ей 82 года, она родилась в Германии во время Второй мировой войны. И сейчас она так переживает из-за того, что делает Россия в Украине, что решила помочь.

В течение нескольких месяцев пожилая немка вязала вещи для украинских младенцев. Когда волонтеры в Харькове получили среди прочего гуманитарного груза этот пакет со щемящим письмом — плакали, признаются, даже мужчины.

Вязаные кофточки, шапочки и пинетки для новорожденных волонтеры отвезли в деоккупированный Изюм.

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Утро, Харьков, склад волонтерской организации Дениса Бреславского. Он с друзьями-волонтерами грузит свой белый бус.

Эта помощь пришла нам из Буденгайма, из Германии.

Денис, Андрей и Карина сегодня в очередной раз отправляются в Изюм. Везут теплую одежду, а также детское питание, лекарства, средства гигиены для малышей и мам.

Грузы из Германии, говорит Денис Бреславский, они получают уже около полугода. Это была очередная партия, и того, что внутри такой необычный сверток, не заметили даже немцы, которые это отправляли.

Пришлось пользоваться Google-переводчиком. Внутри было письмо на немецком. Мы прочитали, что женщине 82 года и она решила сделать что-то хорошее для Украины, — показывает письмо немки волонтер Андрей Сафоновский.

Она очень переживает за нашу страну, потому что сама родилась в нацистской Германии, очень помнит историю и этот ужас, который творился, — добавляет председатель волонтерской организации Денис Бреславский.

Розовые, желтые, голубые, белые и зеленые — кофточки, шапки, пинетки. Более 50 таких комплектов прислала фрау Ридель в Украину.

Через несколько дней Гилдегарде исполнится 83. Живет вместе с мужем в городе Гаттерсхайм. Долго думала, как помочь Украине, и решила вязать. На протяжении четырех месяцев сидела над вещами для украинских малышей.

Гуманитарный груз из Германии команда Дениса Бреславского увезла в Изюм. Выгружать пришлось возле центра медико-первичной помощи. Роддома в городе не осталось.

Рожали в Купянске. При оккупации. Здесь возможности не было. Врача здесь не было. И на украинскую территорию нас не выпускали, — рассказывает Ирина Стеганцева.

На руках у нее — шестимесячная Полина. Женщина вместе с другими молодыми мамами и отцами пришла получить гуманитарную помощь.

Самый маленький в очереди — Марк, ему всего месяц. Рожать второго сына супруги Павленко-Бойко ездили в Киев.

— У нас операционные наши еще те, что были, полностью разрушены на сегодняшний день, туда было прямое попадание, — объясняет, почему рожениц отправляют в Харьков или Киев, заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

До вторжения здесь в месяц принимали более 30 родов, теперь — только если экстренные.

Юлия Дерюга пришла в центр медико-первичной помощи на консультацию. Она — на 34-й неделе. Где будет рожать, еще не решила. Из Изюма, говорит, они не уезжали даже во время боевых действий.

Мы были здесь, в бомбоубежище. У нас одно такое обустроено для этого. И мы там жили. Месяц. Потом стало немного теплее и перешли домой. Там, правда, все окна выбиты, — на этих словах Юлия плачет.

Беременная выбирает себе белый и светло-зеленый комплект для будущего ребенка, потому что еще не знает, кто будет — мальчик или девочка. Узнав, кто связал эти вещи, снова вытирает слезы.

От вязаных пинеток и письма плакали даже мужчины… История немецкой бабушки, растрогавшей украинцев своей добротой / 4 Фотографии

И волонтеры, и врачи говорят: сейчас в таких городах, как побитый, освобожденный Изюм, вот такая моральная поддержка, которую прислала из Германии фрау Ридель, не менее важная и дорогостоящая, чем ценные медикаменты или оборудование.

Я держу это в руках и даже чувствую тепло этих ручек, изготовивших этот маленький костюм для ребенка.

— Это будет как приданое раздаваться тем еще беременным женщинам или тем детям, которые появятся вскоре на свет. Такие у нас есть, они стоят на учете. В настоящее время около 20 беременных в Изюме на учете.

Ожидаем, что будет увеличиваться количество мам в нашем городе, количество молодежи, беременных женщин, и будет и младенцев больше… Будет наш город возрождаться, — говорит растроганный директор центра первичной медико-санитарной помощи Изюма Юлия Родзинская.

Украинцы всегда готовы прийти друг другу на помощь в беде. Этому нас учат с детства, эмпатию мы всасываем с материнским молоком. Этому учим теперь и мы весь мир. Читай историю жительницы Гостомеля, спасшей сотню украинцев от депортации.

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