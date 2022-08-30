Ее работу уничтожили, но она навсегда в сердце. История водителя трамвая из Мариуполя

Многие из-за войны потеряли работу. Захватчики фактически уничтожили рабочие места. Так было и с Ориной Семещук. Ей 41 год, и она работала водителем трамвая в Мариуполе. Но оккупанты разбили колеи, и женщина осталась без работы.

В первые дни полномасштабного вторжения Орина видела всю панику людей: огромные очереди за продуктами и банкоматами.

— Была паника, люди пытались найти хоть какие-нибудь продукты, они суетились. Скупали абсолютно все. Кто-то искал возможность снять наличные с банковских карт, — вспоминает Орина.

Под взрывами она смогла прожить в Мариуполе еще месяц, в конце концов пешком с семьей покинула родной город. Добралась до Днепра и сейчас снова за рулем трамвая. Но на каждой смене с ней напоминание о прошлой работе — старое рабочее удостоверение мариупольского депо.

О начале войны

26 февраля у нее был последний рабочий день в мариупольском электротрансе, потому что на следующий день россияне разбомбили трамвайные пути. Говорит, с тех пор была с детьми дома и наблюдала, как удар за ударом оккупанты уничтожали родной город. Она показывает видео из своей лоджии, которой уже нет. На нем видно, как соседние дома накрывают Грады.

Постепенно в Мариуполе не стало света, тепла, воды и мобильной связи. Также женщина показывает вид с балкона.

Единственное высотное здание — 12-этажка в моем районе. Люди выходили на крышу дома, чтобы поймать мобильную связь, — рассказывает Орина.

Затем отмечает, что это было место большого скопления людей, и показывает, как оккупанты наносили удары в верхние этажи зданий.

Как жили люди в Мариуполе

Еду люди готовили на костре, воду брали в роднике, хотя это было опасно. Дети видели в небе беспилотники. Через промежуток времени это место, где люди брали питьевую воду, накрывало разными снарядами.

Орина рассказывает: их дом был недалеко от металлургического комбината. Когда в городе уже не хватало продуктов, украинские военные устроили полевую кухню.

— Те военные, которых я видела в комбинате имени Ильича, честь им, хвала и поклон. Они никогда не подходили к полевой кухне до тех пор, пока не будет сыто все собравшееся мирное население, — отмечает Орина.

Как уехала из Мариуполя

Оставаться в Мариуполе становилось все опаснее. С эвакуацией не сложилось, поэтому Орина с мужем и двумя детьми решила покидать город пешком. Женщина вспоминает: чтобы сохранить все фото и видео с телефона, прибегла к уловкам.

Телефон был полностью разряжен, выключен, я вытащила из телефона две симкарты и карту памяти и зашила в другое место, — признается женщина.

Семья преодолела 20 километров через выгоревшие разрушенные дома и российские блокпосты к ближайшему поселку Никольское. Оттуда семью забрали волонтеры. Сначала отвезли в Запорожье, потом — в Днепр. Здесь муж нашел работу. И Орина тоже — в трамвайном депо. Взяли фактически сразу.

В городском коммунальном предприятии говорят — нуждаются в людях с опытом. Потому что с начала агрессии России против Украины с работы в армию ушла почти сотня работников всех специальностей. Сейчас вакантные места заняли 80 переселенцев из Харьковской, Луганской и Донецкой областей, которые иногда даже без документов убегали от войны.

Орина говорит, что уже по приезду сюда узнали — их квартиры на девятом этаже больше нет. На следующий день, когда они вышли из Мариуполя, туда прилетел снаряд. В Днепре семья жилье снимает — к городу уже привыкли. Женщина хранит удостоверение из мариупольского депо, хотя оно уже разрушено.

Многие потеряли родных в Мариуполе, дети остались без родителей. Ранее мы рассказывали историю супругов из Славянска, усыновивших мальчика из Мариуполя.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!