Рассказы

Успехам в воздухе предшествует колоссальный труд на земле! История военного о работе на аэродромах

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 января 2023, 19:00
Історія військового Андрія про роботу аеродромів
Фото: Армия.Inform

Больше новостей
Медицина
Крепкий тыл украинской медицины: как работают частные госпитали во время войны
Освячення води на Водохреще: правила й традиції
Брать с собой или набирать в водоеме? Правила освящения воды на Крещение
Дніпро атака 14 січня
Снесли весь подъезд, под завалами люди! Россия попала в многоквартирный дом в Днепре
Чистка обличчя в домашніх умовах
Беспокоят черные точки, угри или сыпь? Как очистить лицо в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Медицина
Крепкий тыл украинской медицины: как работают частные госпитали во время войны
Дніпро атака 14 січня
Снесли весь подъезд, под завалами люди! Россия попала в многоквартирный дом в Днепре
Танки
Challenger 2: особенности танка, который планируют передать Украине
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла
Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света

Видео
0:04:06
Медицина

Крепкий тыл украинской медицины: как работают частные госпитали во время войны
0:08:25
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла
Нужно готовиться к тяжелым дням: Сахарук о последствиях новой атаки и экстренных отключениях света
0:12:09
Чи може українська ППО збивати ракети Х-22
Смертоносная ракета, выпущенная по Днепру — что о ней известно и почему ПВО ее не сбивала
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:52
Ситуація в Соледарі сьогодні, 14.01.2023 - що відбувається в місті
Идут интенсивные стрелковые бои, но ситуация контролируемая — что происходит в Соледаре
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:07
Як тренуються військові Збройних сил України
Так становятся воинами: как тренируются военные Вооруженных сил Украины
0:05:17
Ситуація на Донецькому напрямку сьогодні - сюжет з передової
На улице -20°C, а россияне бросают тысячи бойцов в наступление — ситуация на Донецком направлении
Больше видео
Аліна Паніна
Читать дальше
Кормили чуть ли не отходами: история пограничницы, пережившей оборону Мариуполя и российский плен

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь