Успехам в воздухе предшествует колоссальный труд на земле! История военного о работе на аэродромах

Украинская авиация удивляет! У нас не такие современные самолеты, как у стран-партнеров, их не так много, как у врага. Однако наши военные летчики поражают своими умениями, весь мир восхищается их профессионализмом и храбростью.

С первых дней полномасштабного вторжения украинские самолеты поднимаются в небо, чтобы перехватывать вражеские цели. Но успеху в воздухе предшествует тяжелая наземная работа.

Начальник вооружения одного из подразделений воздушного командования Юг, старший лейтенант Андрей рассказал для Армия.Inform о подготовке самолетов к взлету и вражеских обстрелах в начале вторжения.

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На одном из военных аэродромов после сигнала воздушной тревоги все работники приступают к делу. Начинают шуметь двигатели, звук которых заполоняет все на несколько сотен метров вокруг. Техники живо проверяют все системы, чтобы в очередной раз убедиться в их исправности. Тогда самолеты взлетают, а на аэродроме продолжает работу наземный персонал.

Андрей уже привык к такому безумному темпу. Еще до полномасштабной войны он понял, что медлительность может обойтись слишком дорого.

Приходил на службу одним из первых, а уходил последним

Андрей пять лет учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где овладел специальностью Средства наземного обеспечения и обслуживания аэродромов.

В 2016 году стал командиром технического взвода отдельного инженерно-аэродромного батальона. Парень сразу показал, что умеет добиваться поставленных целей.

По его словам, у него был дружный коллектив. Старшие коллеги всегда подсказывали, что и как правильно делать. Не забывали указывать на недостатки, что помогло Андрею освоиться в должности.

В обязанности Андрея входило:

поддержание аэродрома в постоянной готовности к полетам;

обеспечение подготовки самолетов к полетам;

заправлять их горюче-смазочными материалами, специальными жидкостями;

зарядка кислородом, азотом, сжатым воздухом и другими газами.

Работы всегда хватало, поэтому военный приходил на службу одним из первых, а уходил — последним.

Служба в ООС и начало полномасштабного вторжения

В 2017 году Андрей попал в ООС. Он своими глазами увидел, как люди живут под постоянными обстрелами. Тогда он даже не думал, что это ждет всю Украину.

— 23 февраля мы выехали в населенный пункт, чтобы закачать кислородом компрессор. Утром должны были вернуться в часть. Я заночевал у товарища. В три ночи мне позвонили и сказали, что начался обстрел. Я даже не поверил сначала, только когда прибыл в часть, понял — это не чья-то злая шутка, — вспоминает Андрей.

Он признается: на долю секунды просто застыл. Он был на плацу между штабом и часовней, смотрел, как летят вражеские ракеты.

Казалось, время остановилось, а все ощущения застыли, но это длилось долю секунды. Дальше последовало осознание неутешительной реальности, — говорит он.

Враг пытался уничтожить всю технику, но благодаря умениям украинских военных ее удалось сберечь. Вся работа выполнялась с молниеносной скоростью.

— Наш аэродром российские военные обстреливали неоднократно, но нам удалось сохранить всю технику. При необходимости проводили ремонт поврежденной, расчищали аэродром от обломков вражеских ракет, поэтому когда самолеты и вертолеты должны были подниматься в воздух, мы могли обеспечить им взлет, — с гордостью рассказывает Андрей.

На парня и его собратьев была возложена ответственная задача — восстановление и поддержание исправности техники, чтобы она и впредь могла выполнять боевые задачи. Так что парни работали без выходных. От выполнения их задач зависела не одна жизнь.

— У нас есть тягачи Урал, КрАЗ, ЗИЛ, а также топливозаправщики, аэродромный передвижной электроагрегат, аэродромный кондиционер, газозарядные станции, передвижные средства мойки и специальной обработки самолетов и другая техника.

Если хотя бы одна единица выпадает — взлет воздушного судна может быть под вопросом, — подчеркивает военный.

Андрей переживает за каждый взлет, но больше всего — за посадку. После взлета он продолжает работать на земле и ждет приземления каждого самолета после выполнения боевого задания. Парень не сомневается — Украина победит в войне. Для этого он и его собратья прилагают все усилия.

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