Розповіді

Роботі авіаторів у повітрі передує колосальна праця на землі! Історія військового про роботу на аеродромах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Січня 2023, 19:00
Історія військового Андрія про роботу аеродромів
Фото: Армія.Inform

Більше новин
Чистка обличчя в домашніх умовах
Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах
чому погіршується зір
Офіційно, читання в темряві тут ні до чого: чому ти погано бачиш у сутінках
Дніпро атака 14 січня
Знесли весь під’їзд, під завалами люди! Росія поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі
Гострі смажені курячі крильця: рецепт від Володимира Ярославського
Їх обожнюють усі! Рецепт гострих смажених курячих крилець від Володимира Ярославського
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дніпро атака 14 січня
Знесли весь під’їзд, під завалами люди! Росія поцілила у багатоквартирний будинок у Дніпрі
Танки
Challenger 2: особливості танка, який планують передати Україні
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла
Треба готуватися до важких днів: Сахарук про наслідки нової атаки та екстрені відключення світла
Роботі авіаторів у повітрі передує колосальна праця на землі! Історія військового про роботу на аеродромах
Пам’ятаємо та дякуємо: десять світових зірок, які відвідали Україну під час війни

Відео
0:08:25
Ситуація в енергосистемі: Дмитро Сахарук про відключення світла

Треба готуватися до важких днів: Сахарук про наслідки нової атаки та екстрені відключення світла
0:12:09
Чи може українська ППО збивати ракети Х-22
Смертоносна ракета, випущена по Дніпру — що про неї відомо та чому ППО її не збивала
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:52
Ситуація в Соледарі сьогодні, 14.01.2023 - що відбувається в місті
Ідуть інтенсивні стрілецькі бої, але ситуація контрольована — що відбувається в Соледарі
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:07
Як тренуються військові Збройних сил України
Так стають воїнами: як тренуються військові Збройних сил України
0:05:17
Ситуація на Донецькому напрямку сьогодні - сюжет з передової
На вулиці -20°C, а росіяни кидають тисячі бійців у наступ — ситуація на Донецькому напрямку
0:03:55
Олександр Односум: історія маріупольця про бомбардування Драмтеатру
Вижили після бомбардування драмтеатру, але потрапили до фільтраційного табору: історія подружжя з Маріуполя
Більше відео
Аліна Паніна
Читати далі
Годували ледве не відходами: історія прикордонниці, яка пережила оборону Маріуполя та російський полон

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь