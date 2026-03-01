“Бьюсь ради внуков”: история 55-летнего воина Ярослава, ставшего отцом для молодых гвардейцев

В рядах 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины служит человек, чей жизненный опыт стал настоящей опорой для молодых побратимов. 55-летний Ярослав Бондарь, которого на фронте с уважением зовут Дедом, прошёл через самые горячие точки Донбасса, доказывая: защищать дом никогда не поздно.

О неординарном пути гвардейца рассказали в пресс-службе Западного территориального управления НГУ.

От гражданской жизни до Деда в строю

До 24 февраля 2022 года жизнь Ярослава была далека от военных будней. Весь его боевой багаж состоял лишь из воспоминаний о давней срочной службе. Однако весной 2022 года мужчина понял, что не может оставаться в стороне, и присоединился к Национальной гвардии.

Свой позывной Ярослав получил не сразу и даже с определенным удивлением. Во время первых тренировок он услышал, как кто-то зовет «деда», и лишь через мгновение осознал — обращаются именно к нему. Со временем это прозвище закрепилось за ним как знак уважения и признания его авторитета среди бойцов.

Сила слова и черный юмор на передовой

На фронте Ярослав стал не просто стрелком, а настоящим психологом для своих побратимов. Во время одного из тяжелых обстрелов он и его товарищ получили ранения. Пока они оказывали друг другу помощь, Ярослав почувствовал, что друг морально сдается.

Когда видишь, что побратим начинает терять веру, в ход идет все: от шуток до крепкого слова. Главное — не дать человеку закрыться в своей боли. Мой юмор тогда сработал лучше любых лекарств, — вспоминает военный.

Среди военных будней Бондарь вспоминает и случаи, заставляющие улыбнуться. Как-то раз во время короткого затишья он заметил на нейтральной полосе брошенное оккупантами оружие.

Вспомнив, что у побратима как раз день рождения, Дед выбежал на поле боя и притащил презент — новенький вражеский гранатомет. Этот трофей недолго пылился и вскоре помог подразделению отразить очередную атаку врага.

Ради кого держится фронт

Сегодня Ярослав Бондарь продолжает выполнять задачи на самых сложных направлениях. Его главная мотивация проста и в то же время фундаментальна — это его дети и внуки.

Я здесь для того, чтобы они никогда не видели того ужаса, который видим мы. Хочу, чтобы следующие поколения украинцев жили в мире и свободной стране. Это и есть моя главная битва, — подытоживает нацгвардеец.

