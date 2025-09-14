После съемок в Голливуде — постиг паралич: история сильной украинки

39-летняя Марина Бородина с самого детства мечтала стать актрисой. Она настойчиво шла к своей цели и дошла до Голливуда! Женщину постигла тяжелая болезнь — ее парализовало. Марину не остановила болезнь, и она написала книгу глазами. Больше о женщине невероятной силы рассказала Украинская правда.

Путь в Голливуд

Марина родилась в Донецкой области в маленькой деревне шахтеров. С детства она увлекалась творчеством и хотела связать с ним свою жизнь. Мама устраивала ей самые веселые праздники, придумывала развлечения и конкурсы. Так, самые теплые традиции Марина стала воплощать уже для своего сына.

В школьные годы я занималась вокалом, танцевала в ансамбле, была ведущей школьных мероприятий. И мечтала о большом экране.

В Донецке Марина была счастлива, ведь там имела семью, работу. Но война, начатая РФ в 2014 году, отняла счастливую жизнь. Марине пришлось выезжать в Киев. В столице она попробовала вернуться в кино.

До замужества я жила здесь, работала телеведущей и училась в Hollywood School Ukraine. Актеров учил тогда Барри Праймус. С тех пор начались мои первые съемки.

Марина Бородина использовала все возможности для роста — работала в Черном квадрате, а затем присоединилась к Ukrainian Film School. А на летних каникулах искала мастер-классы в Европе. Так она нашла годовую программу Лос-Анджелеса — с полноценным обучением, сильными преподавателями и возможностью работать в США.

Несмотря на колебания и страх покинуть семью, женщина прошла экзамены и получила грант на обучение. В США ей пришлось заново организовывать жизнь от быта до интеграции.

Но курс оказался насыщенным — там преподавали голливудские звезды, а студенты изучали историю кино, актерское мастерство, сценарное искусство, монтаж и прочее. Мечта становилась для Марины реальностью. После учебы женщина получила диплом и возможность работать в США. Так она побывала на американских киностудиях, увидела многих вживую.

Марина успела сняться в короткометражках и независимых проектах. Ее любимой ролью стала шпионка в фильме в стиле Atomic Blonde. Но однажды, когда она не смогла удержать пистолет в левой руке, начала подозревать, что что-то не так.

Болезнь и паралич

Марина чувствовала слабость в руке некоторое время, но думала, что это от перенагрузки, и скоро все пройдет. Но дальше последовали бесконечные врачи и обследования. Диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС).

Это редкое, неизлечимое и прогрессирующее заболевание нервной системы, поражающее нейроны в головном и спинном мозге. Со временем мозг перестает контролировать мышцы. На ум и память болезнь не имеет влияния. Сейчас причины болезни неизвестны. Эффективного лечения нет тоже, только препараты для замедления прогресса болезни.

Женщина не верила в диагноз и пыталась искать лечение. Все попытки оказались безрезультатными.

Это был ад: сначала ослабла левая рука, через три месяца — левая нога, еще через два — стало сложнее произносить четко слова, язык заплетался. Затем ослабела шея. Спустя год я уже не смогла держать пластиковую ложку в руках.

Марине пришлось пересесть на кресло колесное. Все происходило быстро, психика не успевала адаптироваться к изменениям тела. Ситуация ухудшалась — питание стало возможным через трубки.

— Теперь я еду вижу только во сне. Это довольно простые блюда — печеные яблоки, квашеная капуста или овощной салат. Но самая большая моя мечта — выпить воды. Залпом из бутылки, чтобы почувствовать ее прохладу и свежесть, — делится Марина.

Не хотела стать обузой

Самым большим ударом было то, что Марина думала, что станет обузой для своей семьи и детей. Дети смогли приспособиться. Теперь они общаются с мамой голосом, когда она дает ответы благодаря специальной программе.

Марина пишет им письма. Вместе с детьми она рефлексирует, обсуждает важное, учит их мудрости. Со временем женщине пришло осознание того, что ее польза измеряется не движениями, а сердцем, которое всегда рядом.

Когда тело утратило подвижность, Марина нашла способ, как написать книгу. Она сделала это глазами.

Я использую специальное устройство eye-tracker в виде тонкой полоски под монитором, отслеживающим движение зрачков. Выбрала Tobii Dynavox Eye Gaze. Инфракрасные сенсоры под экраном светят в глаза, камера фиксирует блики на роговице и зрачке, алгоритм превращает это в курсор и клик.

Написание не было легким. Нужно проходить калибрацию под глаза, а когда они устают — делать перерывы. Так родился роман Проти вітру. В книге Марина делится как не потерять себя, когда потерял все.

Женщина писала глазами книгу с декабря 2023 по март 2025. Делится, что там собрано все, что она не могла сказать голосом. Название является символическим.

Ветер — это болезнь, система, страх, безразличие. Даже быт. Ветер, пытающийся сорвать с меня крылья. Но есть один фокус — настоящие крылья не из перьев, а из выбора. И когда летишь против ветра, ты сильнее, чем думаешь. Ибо этот ветер лепит тебя, шлифует.

Презентация книги Проти вітру пройдет 10 сентября в Украинском доме. Зарегистрироваться можно по ссылке. Скоро книга попадет на прилавки книжных магазинов. В издательстве folio ее можно приобрести уже.

Сейчас женщина работает над англоязычной версией книги и мечтает об экранизации. БАС изменил восприятие мира Марины. Теперь ее радость и красота в тишине, а не свете огней, драме или музыке.

Наибольшим разочарованием стала невозможность обнять своих сыновей, поцеловать их щечки и нежно коснуться волос. Впрочем, несмотря ни на что я благодарна за такой опыт.

