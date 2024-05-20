Была и проводницей, и буфером для любимого. Опыт жены военного с ампутацией

Война в Украине изменила жизнь всех граждан, а часть столкнулись с новыми, ранее не знакомыми для себя испытаниями. Многие военные в ходе ведения боевых действий получили инвалидность, и теперь учатся жить качественно снова в стране, которая до сих пор не приспособилась к новым реалиям.

Но мы мало говорим о тех, чья жизнь также коренным образом меняется, но не из-за собственного опыта. Семьи, которые также перекраивают свою жизнь ради любимых. О собственном опыте супруги военного с инвалидностью изданию The Village рассказала Евгения.

Мы делимся самым важным с тобой в материале.

“Солнышко, мне оторвало руку”

Пара познакомилась тогда, когда Геннадий проходил подготовку перед выездом в Бахмут. Он пошел в армию добровольно, потому что хотел остановить оккупантов. Долго переписывались, Евгения поддерживала мужчину. Встретились вживую во время передислокации подразделения Геннадия в Днепре, где и проживала женщина.

Даже когда он уехал и был в самом аду, то звонил Евгении, спрашивал, как ее дела и как она себя чувствует.

— Поженились мы быстро. Ведь это война. Мужчине важно знать, что его ждут дома и у него есть опора. Я понимала это и тогда, и сейчас. Сейчас мы уже полтора года вместе, — говорит женщина.

Она хорошо помнит тот день, когда любимый сообщил ей, что ситуация у них тяжелая, и он идет на задание, так что два дня будет без связи. Но уже на другой день раздался звонок.

Подняла трубку и услышала: “Солнышко, мне оторвало руку”, — и дальше он не смог говорить.

Евгения узнала, что на лечение мужа привезли в Новомосковск, что неподалеку от нее. Собрала вещи его и поехала. Оказалось, что ранение получил из-за танковых обстрелов: чудом выжил.

— Когда приехала к Геннадию, он боялся моей реакции. Но для меня ампутация не приговор, это не об изменении человека внутри. Да, я волновалась за мужа, но старалась не показывать ему этого, — говорит она и делится, что пыталась поддерживать любимого.

Но путь, стоявший перед влюбленными, был еще долгим.

Реабилитация и вызовы

Геннадий пережил несколько сложных операций в Киеве, проходил реабилитацию в столице, а затем и во Львове. Его жена делится: тогда ее жизнь проходила в поездах Днепра, Львова и Киева.

А Геннадия раздражало, что он сам не может поесть или переодеться. Чтобы не зависеть от кого-то, учился все делать одной рукой. Теперь, рассказывает Евгения, он сам стрижется, моет посуду, пылесосит и носит сумки из магазина.

— Мы ждем протезирования за государственные средства, но протезы, позволяющие качественно заменить руку, — это непросто. Особенно когда ампутация высокая. В Украине всего несколько специалистов, которые занимаются именно таким протезированием, и к ним немалая очередь, — рассказывает женщина.

Они сразу сделали необходимое: согласились на лечение у одного из таких врачей, консультировались, ездили и в другие протезные центры в Украине.

Но потом Геннадию предложили новейший метод протезирования остеоинтеграции — это вживление протеза в кость, которое происходит в несколько этапов. После этого тело готово к протезу.

Но кроме физической реабилитации, Геннадий восстанавливается и ментально. В первые дни после ампутации он был в подавленном состоянии, ему было больно и он очень боялся потерять любимую. Участились и проблемы с памятью.

— Мы могли идти в магазин, и Геннадий спрашивает, где мы и куда направляемся. Или забывать мои слова. А еще было сильное раздражение. Иногда мне самой приходилось кричать, чтобы остановить его. Когда эти приступы прекращались, муж мог даже плохо помнить нашу ссору.

Мы обратились к психиатру. Тот подтвердил: такое поведение — это проявления контузии. Врач назначил препараты, к которым тоже нужно было привыкнуть, — говорит женщина.

Она добавляет, что тот период был для них обоих сверхтяжелым. Женщина стала и проводницей и буфером для любимого. Но этот путь они прошли и Евгения искренне гордится своим любимым и собой.

— Тогда я сама обратилась за помощью к психологу, попробовала арттерапию, выплескивала свои эмоции.

Евгения, опираясь на собственный опыт, открыла группу поддержки для партнеров военных. А еще прошла обучение на SMM-специалиста.

У них с мужем много планов: доделать ремонт, купить авто и открыть собственное дело.

Евгения дала несколько советов другим, чьи любимые получили инвалидность в результате войны:

принять выбор человека;

верить несмотря ни на что;

не заниматься самопожертвованием;

всегда думать и планировать будущее.

Ранее Вікна-новини брали эксклюзивное интервью у ветерана Александра Терена Будько: о его ампутации и пути восстановления, можешь узнать из нашего другого материала.

Главное фото: The Village.

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