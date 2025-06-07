Маска для лица восстанавливает связь с собой — украинские беженки о ритуалах красоты

Испытывать счастье, пока в твоей стране война — это чувство многие запретили себе. За внутреннее разрешение на радость и самопомощь многие борются с самими собой до сих пор. Нередки истории, что женщины и мужчины отказывались от ухода за собой, хорошего питания и маленьких радостей из-за полномасштабного вторжения и смерти вокруг.

Журналистка издания Sestry Диана Балинская поделилась, что и сама долгое время не позволяла себе краситься или пользоваться духами. После первого раза ей показалось, что она, сидя в Польше с накрашенными губами, предала свою страну.

Женщина пообщалась с другими беженками, восстанавливающими свою ресурсную среду через уход. Самое интересное из их рассказов — дальше в материале.

Исчезли все ритуалы, потому что чувствовала вину

Вера Федоренко до начала великой войны жила в Киеве и каждый день начинала и завершала с привычных ритуалов, даривших ей чувство уверенности и силы.

Это было о крепком чае с лимоном с видом на утренний город на рассвете, а вечером — обязательная прогулка в любую погоду.

Теперь все не так. В Варшаве ей трудно было найти желание снова делать макияж, хорошо одеваться и следовать обычным ритуалам. Снова отыскать тропу к себе помог психолог. Теперь Вера заменила немало салонных процедур домашними.

— Когда я занимаюсь собой, я чувствую себя сильнее и способнее действовать, идти вперед, — говорит Вера.

Да, вместо ежемесячного похода к парикмахеру, она посещает салон раз в год, но самостоятельно окрашивает волосы дома. Маникюр и педикюр тоже привыкла выполнять своими силами. Пытается так же, как дома, систематически посещать врачей.

Не экономит на массажах, потому что сейчас очень болит спина.

А связь с домом помогает восстановить… маска для лица по маминому рецепту — из меда и овсянки.

Изменились и ежедневные ритуалы: чай заменил крепкий кофе с молоком, а вместо пейзажей утреннего города Вера выбирает читать новости и позвонить маме в Киев, спросить, спокойно ли прошла ночь.

Взглянула на себя и не узнала: это было больно

47-летняя Оксана также уехала из Украины. В первые месяцы на новом месте она не думала об уходе — тут бы выжить. Убирала квартиры, дома и офисы, так уставала, что и поесть забывала.

Через год Оксана взглянула на себя в зеркало — и не узнала.

— Вроде бы все нормально, а лицо такое уставшее. Состарилась… Я не узнала себя — кожа тусклая, глаза погасли. Это было больно, — объяснила женщина.

Она начала восстанавливаться. Сначала мыла каждое утро волосы, как это когда-то было дома. Потом купила себе крем. Начала красить волосы. В конце концов, когда пришла на окраску бровей, расплакалась, потому что почувствовала, что к ней вернулась частица бывшей себя.

Она еще не та, какой была раньше. Но уже и не та, которой приехала сюда в 2022 году. Несмотря на то, что Оксана много работает, она находит время на себя.

— Еженедельно — горячая ванна с солью. Слушаю музыку 80-х или просто лежу в тишине. А еще – украшения. Начала носить снова.

Это такая мелочь, но когда одеваю серьги, вспоминаю, что я не только заработчанка. Еще я — женщина, — делится она.

За рубежом украинок часто подстерегает не только испытание судьбы, но и реальная опасность. Раньше мы рассказывали тебе, как иностранцы привлекают украинок для работы в сфере секс-услуг: читай по ссылке.

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