Копаешь яму и думаешь: не окажешься ли в ней. История могильщика из Киевской области, который хоронил людей во время оккупации

Весь мир уже знает об ужасах в Буче, которые совершили российские военные. Люди шокированы увиденным на фотографиях. Но сегодня история о том, кто видел зверства россиян своими глазами. Игорь Середа — могильщик, который занимался ритуальными услугами до войны.

Во время оккупации Киевской области он хоронил людей и сейчас, после освобождения области, помогает перезахоронить убитых в Буче.

Парень в этом деле с детства. Ранее в Немешаево погребениями занимался его отец. Игорь вспоминает, как перезахороняли людей во время оккупации.

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— В свободную минуту, когда российские военные уехали, мы вырыли большую братскую могилу на кладбище. Человек умер, мы быстро приехали, похоронили, засыпали. И так следующую, — рассказывает парень.

О захоронении во время войны

В Немешаево оккупанты заехали в начале марта и пробыли там до начала апреля, пока Киевскую область не освободили ВСУ.

Игорь Середа рассказывает, что во время оккупации людей хоронили прямо во дворах, потому что на кладбище российские военные ехать не разрешали.

Но некоторым все же удавалось каким-то чудом договориться с оккупантами о захоронении родных на кладбище. Тогда на капот автомобиля могильщиков клеили букву V и цепляли белые ленты. Такая было с двумя женщинами из соседнего села Мироцкое.

На кладбище бус с гробом сопровождал российский БТР и КАМАЗ.

— Приехали на кладбище, вокруг нас стояли три автоматчика, голову поднимать не разрешали.

Копаешь яму и думаешь: не окажешься ли в ней, — вспоминает Игорь.

Парень рассказывает, что часто приходилось хоронить умершего без гроба, потому что его не могли привезти из соседнего села.

Однако, несмотря на спешку и другие ужасные факторы, Игорь и напарники всегда помнили, кто и где захоронен. При первой возможности ехали устанавливать кресты с именами.

Могильщик был без мобильной связи и постоянно переезжал с места на место, но люди всегда находили его, когда нужна была помощь с захоронением.

Об эксгумации могли в Буче

После освобождения Киевской области Игорь с напарниками присоединились к эксгумации тел в Буче. По словам могильщика, в Буче работа делится на два этапа: сначала тело выкапывают из общей могилы, а уже потом перезахороняют.

Все тела мы клали в пакеты и перевозили на кладбище по улице Депутатской.

Несмотря на боль и шок, парень объяснял родственникам погибших, что сначала нужно вызвать полицию.

— Звонит по телефону знакомая и говорит, что за селом убили родителей. Я советую сначала звонить в полицию. Многие говорят: перезахороним со двора на кладбище. Но без врачебного свидетельства и без полиции мы не можем этого сделать, — объясняет могильщик.

Игорь с 14 лет занимается погребениями, однако признается, что смерти в Буче очень шокируют.

Я к этому привык. Но количество убитых, их возраст не то, что поражает… Ты не можешь подобрать правильные слова, — признается Игорь.

Некоторых людей, которых достают из братских могил Бучи, Игорь с напарниками знали лично.

— На фотографиях их одна пятая. Тела сразу вывозили. Достали — фура сразу вывезла. Их там просто сотни. И дети, и женщины, — говорит могильщик.

Игорь рассказывает, что многих людей убивали из-за совсем обыденных вещей.

Вышел покурить — его убили. Вышел собачку покормить — его убили.

— Что-то вез с одного конца города в другой — его машину расстреляли. Как это может быть? В голове такое не укладывается, — рассказывает Игорь о том, что поразило его больше всего.

Первые дни могильщики начинали работу с 7-8 утра, как только начинало светать, и заканчивали работу в 23 ночи. Сейчас, говорят, работы меньше. Остались тела, которые находятся в разных местах.

(фото: Полиция Киевской области)

Игорь Середа говорит, что его работа очень важна, поэтому он и продолжает ею заниматься.

Во время войны, по словам могильщика, никто не брал деньги за погребение. Работу делали из чувства долга и ответственности.

За два дня до войны мне пришла фура гробов, и за войну они разошлись, — говорит парень о двух месяцах войны.

Российские военные совершают разные зверства, даже расстреливают во время эвакуации. Раньше мы рассказывали историю женщины, потерявшей своего сына Елисея. Российские военные убили 13-летнего парня во время эвакуации, сначала пожелали хорошего пути, а затем расстреляли.