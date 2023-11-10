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Ее сдали собственные коллеги: история директора лицея, которая не предала Украину и пережила 45 дней пыточной

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 ноября 2023, 19:00
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Фото: Украинская Правда. Жизнь

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Ее сдали собственные коллеги: история директора лицея, которая не предала Украину и пережила 45 дней пыточной
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