Ее сдали собственные коллеги: история директора лицея, которая не предала Украину и пережила 45 дней пыточной

Украинские учителя являются одним из символов нашей несокрушимости. Они продолжают обучать украинских детей, несмотря на войну. Организовывают обучение и делают все, что в их силах для образовательного процесса.

Также некоторые украинские учителя даже под давлением российских военных, под угрозой для жизни не предают Украину. Они готовы отдать жизнь, но не сотрудничать с оккупантом.

Один из таких учителей Лариса Фесенко. Она директор Лесностенковского лицея. Эта женщина пережила 45 дней пыточной, ведь не хотела работать на россиян и организовывать обучение по российской программе.

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А сдали оккупантам Ларису ее коллеги, которые согласились работать на россиян. Свою историю Лариса Фесенко рассказала для УП.Життя.

Начало полномасштабной войны

Когда Ларисе позвонили и сообщили о начале полномасштабной войны, она была на работе в лицее. Тогда дала приказ водителю, который забирал детей на обучение из разных сел, развозить их обратно. А сама занялась организацией дистанционного обучения.

Учителя лицея начали обустраивать укрытие, ведь оно одно на все село, поэтому там могли пребывать не только учителя и ученики. Также Лариса сказала собирать и прятать всю украинскую символику, ведь понимала, если в село придут россияне, многие вещи будут уничтожены.

Само образовательное учреждение полностью было в украинском стиле, каждый этаж имел украинскую символику и флаги. Поэтому пытались спрятать и уберечь все, что могли.

Не все еще поняли, что началось полномасштабное вторжение, но россияне быстро смогли зайти в Купянск.

— Наш село Лесная Стенка расположено в 45 километрах от города, поэтому сюда они попали не сразу, и мы успели закончить учебный год по украинским программам, — вспоминает Лариса.

Сделала свой выбор и за него не стыдно

Уже в июне 2022 года администрация Куриловской общины сообщила Ларисе, что ее вызывают в Купянск на совещание руководителей учебных заведений. Она не могла ее пропустить, ведь ответственный директор. На совещании заявили, что образовательные учреждения переходят на обучение по российским программам. Поэтому Лариса как директор должна подать все необходимые бумаги, списки детей, учителей, которые идут на сотрудничество с враждебной администрацией. Также добавили, что эти люди будут получать “премиальные” в 10 000 рублей.

Я встала и при всех сказала, что отказываюсь. Хотела выйти, когда на совещание зашел руководитель общины, — продолжает женщина.

Мужчина начал убеждать Ларису, что они должны все сдать. Поэтому женщина поняла, что он уже сотрудничает с оккупантами.

Он начал открыто ей говорить, что могут быть проблемы, что оккупанты грубо относятся к мужчинам, и могут так же к ней. Поэтому помочь ей потом не смогут.

— Я ответила, что не хочу, чтобы мне помогали. Я сделала свой выбор, и мне за него не стыдно. В ту минуту стало жаль этого человека: я всегда думала, что мужчины сильнее женщин, — говорит директор.

Учителя, которые последовали за вражескими рублями

После возвращения с совещания Лариса рассказала коллегам о ситуации и высказала свою позицию. Она ожидала поддержки, но никто четко не высказался по этому поводу. Как выяснилось, 9 из 17 педагогов согласились на сотрудничество с россиянами.

— Мне было больно это слышать. Я никогда не думала, что люди могут так переобуваться, как говорится, на ходу. Их приоритетом не была преданность своей Родине. Они ушли за те 10 000 рублей, пока им рассказывали о “хорошей жизни” и России, которая “здесь навсегда”, — делится женщина.

При этом добавляет, что учителя не выглядели испуганными. Она с коллегами долго строила одну из лучших школ в районе, поэтому была удивлена их позицией.

Некоторые педагоги говорили, что нужно думать о своем спасении, а не об идеологии. Со временем коллеги просто сдали своего директора оккупантам.

— После всех этих разговоров две учительницы поехали в администрацию и сказали, что я проукраинская. Написали на меня донос. Сказали, что я против России, что меня нужно “поднять, подержать головой, чтобы я одумалась и изменила свою позицию”, — делится она.

Первый визит ФСБшников

Тогда Ларису впервые посетили работники ФСБ. Они начали говорить, что имеют большие претензии к ней. Интересовались, почему она имеет такое враждебное отношение к ним.

Я отвечала, что мне Россия ни к чему, у меня есть Украина. Они же утверждали, что “Россия здесь навсегда”, а “Украина уже не придет”, — вспоминает директор.

Оккупанты посоветовали ей подумать над своей позицией. Ей начали угрожать и предупредили, что эта встреча не последняя.

Самый страшный день

Лариса решила унести из своего кабинета украинскую символику. Она хранила ее дома в отдельной комнате.

Затем к ней подошли две учительницы и попросили ее прийти в лицей. Но у Ларисы был отпуск, поэтому она не очень хотела идти. Все же, ее уговорили. В лицее учительницы требовали поставить подписи и печати в трудовых книжках, что они уволены по соглашению сторон из украинской школы. Это нужно было, чтобы потом сделать новую запись о российской школе.

Но Лариса отказалась что-то подписывать, отмечала, что она в отпуске и не имеет права делать никаких записей. Разговор набирал обороты, поэтому Лариса назвала учительниц предателями и коллаборантами. Те начали угрожать, что у Ларисы могут быть проблемы и сказали, что к ней скоро приедут.

Лариса пришла домой, переоделась в домашнее платье, чтобы пойти на огород и выкопать картошку на обед. К ней пришла соседка, и они начали разговор. Тогда к ней приехала машина с российскими военными. Их было шесть в балаклавах. Они схватили ее и соседку, но Лариса попросила отпустить соседку, ведь она ни к чему не причастна.

— Ее отпустили, а меня затащили в дом, и начали обыск. Искали все, что касалось украинской символики, телефоны, ноутбуки. Они забирали всю символику, которую я принесла из своего кабинета, — рассказывает Лариса.

Мужа россияне держали в другой комнате. Лариса говорила, что никуда не поедет с оккупантами, пусть стреляют в нее на месте. Муж умолял жену молчать. Потом оккупанты вывели Ларису из дома, надели мешок на голову, обмотали скотчем, надели наручники на руки и закинули в машину.

По дороге ее спрашивали, на кого она работает, куда ее везти в “ДНР” или “ЛНР”. Она чувствовала, что едут не по асфальтированной дороге. Лишь потом узнала, что попала в отделение полиции Купянска, где оккупанты подвал переделали на пыточную Во время обыска забрали все возможные металлические вещи, шпильки и даже косточки из белья.

Затем женщину заперли в камере, сначала их было шестеро, периодически появлялось до 12 человек, а камера рассчитана только на двоих.

Туалет был в этой же камере сломан. Стояла раковина, вода была техническая, ее пали и ею умывались. Дышать было тяжело. В дверях была маленькая щелка, через которую мог заходить свежий воздух, но часто оккупанты закрывали эту щелку, чтобы поиздеваться.

В каждой камере был столик и несколько маленьких стальных стульев, прикрученных к полу. Кормили заключенных дважды в день: утром и вечером давали несколько ложек вермишели. Медицинскую помощь не получали вообще. Там Лариса провела 45 дней.

Первый допрос

Во время допросов оккупанты избивали людей, могли их сильно забивать и пытать, особенно тех, кто был причастен к АТО. Ларису впервые вызвали на допрос на третьи сутки, на голову надели мешок, а руки обмотали скотчем.

Спрашивали, все ли ключи от лицея оставила на месте. Спрашивали за что находится в заключении, на что она отвечала: “Из-за своей позиции”.

Ну, это плохо, что вы имеете такую свою позицию, — услышала Лариса в ответ. Ей сообщили, что не знают, сколько времени она еще проведет в камере.

Второй допрос

Второй допрос Ларисы состоялся на десятые сутки. Спрашивали все то же. Но камера для допросов была другой. На полу были следы крови, железный стол и стул, женщина поняла, что была в настоящей пыточной.

Но Лариса говорит, что ей повезло. Ее не избивали. Но в ее камеру попадали женщины, которые страдали от побоев. Одна даже не могла сидеть, так ее сильно побили по всему телу. Она пострадала из-за того, что дала наводку украинским военным, и из-за их удара погибло много россиян.

Как удалось попасть на свободу

Об этих событиях Лариса говорит, что думала, что такое происходит только в книгах. Лариса ждала следующего допроса, слышала, как каждую ночь допрашивают других.

Но в начале сентября ВСУ начали освобождать Купянск. Поэтому россияне начали убегать из города, когда подходили украинские военные.

— 7 сентября мы целый день слышали, как шла техника, летали вертолеты, все время было какое-то движение. Нам с утра и до вечера в этот день даже есть не давали.

Они запечатали нас так, чтобы мы точно оттуда не вышли, — говорит учительница. Но в душе чувствовала, что это не конец.

Однажды услышали, как в камере, где сидели АТОвцы, начало что-то долго и сильно стучать. Лариса боялась, чтобы это не услышали россияне и не убили всех. Один заключенный долго продумывал план побега, оторвал от пола железный стульчик, выбил металлические пластины оконной рамы и вылез через окно. Каким-то образом он узнал, что россияне хранят все ключи на кухне. Он нашел их и открыл все камеры.

Потом люди пошли искать свои паспорта, ведь без них некуда, а также другие вещи и телефоны. На улице была ночь. С другими женщинами Лариса решила идти в церковь. Местному сторожу сказали, что они беженцы из Донбасса, тот пустил их только до шести утра, а потом сказал, чтобы они шли. Напоил их чаем и нагрел.

Утром Лариса пошла по дороге к железнодорожному переезду в сторону Лесной Стенки, но понимала, что пешком идти домой очень долго. По дороге увидела российский бронетранспортер, а оккупанты с автоматами проверяли документы. Но пока они замешкались с одним мужчиной Ларисе удалось пройти и ее не остановили. У переезда на остановке она увидела женщину с которой убегала из камеры. Но сначала ее не узнала, потому что та успела переодеться и одеть парик.

Женщины пыталась дождаться какого-нибудь автомобиля, который бы ехал в сторону села. Но несколько машин не хотели их брать. Потом они остановили еще одну, и Лариса узнала своего знакомого. Тот согласился отвезти ее до самого дома.

Во время контрнаступления ко двору Ларисы пришли украинские военные. Они сказали, что знают, что она пережила и поблагодарили за то, что не предала Украину. Показали видео, как уничтожают оккупантов и сказали:

— Смотрите, смотрите, сколько вы страдали. Мы всем отомстим. За вас, за тех людей, которые до сих пор страдают. Всех, — подчеркнули они.

Возвращение в лицей

Когда Лариса улучшила свое здоровье, решила вернуться в лицей и организовать обучение. В заведении оккупанты все передалали, даже заклеили большую карту Украины.

Для организации дистанционного обучения трудно было найти учителей, ведь многие пошли на сотрудничество с врагом, но Ларисе удалось. Учебу начали 1 марта, дети учились без выходных и смогли закончить обучение 30 июня по украинской программе.

— Учителей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, я уволила. Тогда (в июле 2022-го — ред.) они сами сделали все записи, хотя понимали, что это противоправно — подделка подписей несет ответственность, — акцентировала она.

Ларису номинировали на премию Global Teacher Prize в категории Несокрушимость, хотя она не подавала свою кандидатуру. За нее это сделали журналисты, услышавшие ее историю. Она выиграла в этой категории.

— Несмотря на то, что меня выбрали победительницей в категории Несокрушимость, историй, похожих на мою, немало. В Украине много патриотов, которые не предали свою Родину, — говорит Лариса Фесенко.

Многие учителя в начале полномасштабной войны натолкнулись на разные вызовы, но они не сдались и не сломались. Ранее мы рассказывали историю учительницы Лидии Насоновой из Донбасса о войне.

Главное фото: Global Teacher Prize

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