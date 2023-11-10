Розповіді

Її здали власні колеги: історія директорки ліцею, яка не зрадила Україну і пережила 45 днів катівні

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 19:00
Лариса Фесенко: історія директорки ліцею про 45 днів у катівні
Фото: Українська Правда. Життя

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