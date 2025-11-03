Нацгвардеец Никита Шаульский из Кривого Рога провел в российском плену почти три года — 2 года и 9 месяцев. Его освободили во время обмена 30 декабря 2024 года. Все это время мужчина верил, что дома его ждет семья. Его историю рассказал Суспільне.

После освобождения из плена Никита узнал о гибели брата и бабушки

Вернувшись домой, он узнал, что в сентябре российская ракета уничтожила дом, в котором жили его бабушка Валентина и младший брат Максим.

Я разные группы листал и увидел историю — что Шаульский Никита Андреевич вернулся из плена, но самое тяжелое ждет его впереди. Потом увидел фото Максима на митинге с моим портретом. А дальше — уже новость о ракетном ударе, — рассказывает Никита.

Родные не решались рассказать правду сразу. Уже во время реабилитации он случайно наткнулся на новости о гибели близких.

Родители не хотели расстраивать, но я все равно узнал. Очень тяжело. Иногда понимаешь, что их нет, а потом снова вспоминаешь — и плакать хочется, — говорит мужчина.

Никита признается, что с братом у него была особая связь. Когда Максим был ребенком, он водил его в садик, в школу, проводил с ним время.

Как нацгвардеец из Кривого Рога пережил утрату после плена

После возвращения военный приехал во двор, где когда-то стоял их дом. От дома остались только руины. Восстанавливать их, говорит, не будет.

Сто процентов, что восстанавливать мы ничего не будем. Даже просто не хочется, потому что там погибли люди. Три месяца и девять дней не дождались.

Для Никиты этот дом стал местом памяти о бабушке и брате.

Дом стал памятником, потому что здесь остались вещи — и Максима, и бабушки, и мои. Не хочется ничего забирать. Это был единственный дом, где я должен был жить, — рассказывает он.

В начале полномасштабного вторжения Никита служил в Мариуполе. 24 февраля 2022 года он услышал первые взрывы — и понял, что началась война.

После ожесточенных боев он вместе с побратимами попал в плен. Первую неделю, вспоминает, их не трогали, но потом начались пытки.

Такую боль, как там причиняли, я еще нигде не ощущал. Кричали, что мы нацисты. Но ведь это они пришли на нашу землю, — вспоминает военный.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию: в теле остались осколки, есть деформация ребер.

Сильно вдохнуть не могу — больно. Осколок у меня в ноге, в кости. Но у меня и без этого колени болят — мы ведь все время спали в броне, ходили в броне.

После возвращения из плена Никита женился

После возвращения из российского плена Никита женился на Юлии, которая поддерживала его все это время.

С января, как она мне написала, так все и началось. В августе мы поженились, и я ей благодарен — помогала, поддерживала, — говорит Никита.

Жена добавляет: не хочет, чтобы муж снова возвращался на фронт.

Он сделал для государства больше, чем достаточно, чтобы приблизить наш мир и победу, — говорит Юлия.

Теперь Никита мечтает о новом начале — планирует получить образование программиста и построить жизнь рядом с родными, которые остались.

Счастливым меня делает моя жена, родители. С их помощью мир становится гораздо ярче, — говорит он.

