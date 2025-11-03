Истории Рассказы

“Я вернулся, а дома уже нет”: история Никиты, который после плена узнал о гибели семьи

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 ноября 2025, 19:00 3 мин.
“Я вернулся, а дома уже нет”: история Никиты, который после плена узнал о гибели семьи

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь