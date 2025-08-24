Истории Рассказы

Нет руки — будет другая работа: как СТО в Киеве меняет отношение к ветеранам

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 августа 2025, 21:00
Нет руки — будет другая работа: как СТО в Киеве меняет отношение к ветеранам

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь