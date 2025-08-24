Нет руки — будет другая работа: как СТО в Киеве меняет отношение к ветеранам

Все чаще в Украине появляются бизнес-модели, которые объединяют коммерцию с социальной миссией. Яркий пример — Nesemos Veteran Auto Hub в Киеве.

Этот автосервис, основанный журналистом, редактором, строителем и автоинструктором, бесплатно ремонтирует машины для военных, а для гражданских — за деньги, превращая обычный сервис в настоящий генератор добра.

Об этом пишет texty.org.

От волонтерства к собственному делу

Идея создания автохаба родилась из опыта волонтерства. Соучредитель Nesemos, военнослужащий Петр Шуклинов, до полномасштабного вторжения работал редактором.

С началом войны он и единомышленники занимались перегоном автомобилей на фронт. Этот опыт выявил критическую проблему: машины, передаваемые на передовую, часто были неисправны или нуждались в срочном ремонте.

Один из случаев, когда из-за некачественного ремонта чуть не пострадали люди, стал толчком к изменениям.

— Колеса просто прихватили, а не прикрутили. Так наша помощь чуть не убила нашу лучшую подругу, — вспоминает Петр.

Эта ситуация заставила волонтеров задуматься о создании собственного автосервиса, который мог бы гарантировать качественный ремонт и ответственное отношение.

Проблема была масштабной: в некоторых воинских частях до 70% автомобилей не работали, а частные СТО не брались за ремонт старых военных машин.

Новый подход к бизнесу и кадрам

Команда Nesemos собрала уникальную команду, где каждый внес свой опыт: Петр отвечал за фандрайзинг, Мария Ксьондзик — за внутренние процессы и гранты, а другие участники — за строительство и работу с механиками.

Они превратили старую автобазу в современный сервисный центр с пятью подъемниками.

Сначала ремонтировали только военные машины, но со временем поняли, что спрос огромен, и расширили спектр услуг для гражданских клиентов.

Цель проекта — сделать так, чтобы доходы от коммерческих заказов полностью покрывали расходы на ремонт военных автомобилей.

Nesemos также решает проблему трудоустройства ветеранов, которые сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Основатели убеждены, что человек без ног спокойно может крутить машину, ведь в СТО есть множество обязанностей, не требующих физической работы.

Один из сотрудников, Руслан Задорожный, является живым подтверждением этого подхода.

Он, ветеран, потерявший руку на войне, сталкивался с отказами работодателей. Найдя Nesemos, он начал работать мастером-приемщиком, а теперь выполняет обязанности водителя консьерж-сервиса.

Креативность и генератор добра

Nesemos демонстрирует творческий подход не только к бизнес-модели, но и к обустройству пространства.

Остатки металла превращаются в столярные столы, а ненужные стеклянные двери становятся элементами дизайна.

Здесь даже есть инстаграмный туалет, оборудованный для людей с инвалидностью, сделанный из винтажных раковин и других материалов, которые кто-то передал бесплатно.

На территории СТО можно увидеть экспозицию военных трофеев: крылья от российских ракет, двигатели от Шахедов. Из них делают сувениры, продажа которых обеспечивает до 20% потребностей автохаба на ремонт военных машин.

В будущем Nesemos планирует запустить франшизу, чтобы ветераны могли открывать подобные СТО по всей стране. Таким образом, они смогут помогать товарищам, создавая замкнутый цикл добра: гражданский платит за ремонт, а ветерану ремонтируют машину бесплатно.

— Мы пришли из мира KPI, больших целей и масштабных задач. И поняли, что нам есть что вложить. Это место, где тебе никогда не скажут: Мы тебя туда не посылали, а пожмут руку с уважением и большой благодарностью, — подытоживает Петр.

Главное фото: texty.org.

Ранее мы рассказывали о пути ветерана в гражданскую жизнь, где подчеркивали, что программы профессиональной подготовки, специализированные вакансии и поддержка от инициатив, подобных Nesemos, дают шанс на успешную адаптацию и трудоустройство.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!