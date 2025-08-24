Немає руки — буде інша робота: як СТО у Києві змінює ставлення до ветеранів

Усе частіше в Україні створюються бізнес-моделі, що поєднують комерцію із соціальною місією. Яскравий приклад — Nesemos Veteran Auto Hub у Києві. Ця СТО, заснована журналістом, редактором, будівельником та автоінструктором, безкоштовно ремонтує автівки для військових, а для цивільних — за гроші, перетворюючи звичайний автосервіс на справжній генератор добра.

Про це пише texty.org.

Від волонтерства до власної справи

Ідея створення автохабу народилася з досвіду волонтерства. Співзасновник Nesemos, військовослужбовець Петро Шуклінов, до повномасштабного вторгнення був редактором.

З початком війни він та його однодумці займалися пригоном автомобілів для фронту. Цей досвід виявив критичну проблему: машини, що передавалися на передову, часто були несправними або потребували негайного ремонту.

Один із випадків, коли через неякісний ремонт ледь не постраждали люди, став поштовхом до якісних змін.

— Колеса просто прихопили, а не прикрутили. Отак наша допомога мало не вбила нашу найкращу подругу, — згадує Петро.

Ця ситуація змусила волонтерів задуматися про створення власного автосервісу, який міг би гарантувати якісний ремонт і відповідальне ставлення.

Проблема була масштабною: у деяких військових частинах до 70% автомобілів були не на ходу, і приватні СТО не хотіли братися за ремонт старих військових машин.

Новий підхід до бізнесу та кадрів

Команда Nesemos зібрала унікальну команду, де кожен вніс свій досвід: Петро відповідав за фандрейзинг, Марія Ксьондзик — за внутрішні процеси та гранти, а інші члени команди — за будівництво та роботу з механіками.

Вони перетворили стару автобазу на сучасний сервісний центр із п’ятьма підіймачами.

Спочатку вони ремонтували лише військові автомобілі, але згодом зрозуміли, що попит величезний, і розширили спектр послуг для цивільних клієнтів.

Мета проекту — зробити так, щоб доходи від комерційних замовлень повністю покривали витрати на ремонт військових автівок.

Nesemos також розв’язує проблему працевлаштування ветеранів, які стикаються з дискримінацією на ринку праці.

Засновники переконані, що людина без ніг спокійно може крутити машину, адже на СТО є безліч інших обов’язків, які не вимагають фізичної праці.

Один з працівників, Руслан Задорожний, є живим підтвердженням цього підходу. Він, ветеран, що втратив руку на війні, зіткнувся з відмовами роботодавців.

Знайшовши Nesemos, він почав працювати майстром-приймальником, а тепер виконує обов’язки водія консьєрж-сервісу.

Креативність та генератор добра

Nesemos демонструє креативний підхід не лише до бізнес-моделі, а й до облаштування простору. Залишки металу перетворюються на столярні столи, а непотрібні скляні двері стають елементами дизайну.

Тут навіть є інстаграмний туалет, обладнаний для людей з інвалідністю, що зроблений з вінтажних раковин та інших матеріалів, які хтось віддав безкоштовно.

На території СТО можна побачити експозицію воєнних трофеїв: крила від російських ракет, двигуни від Шахедів.

З них створюють сувеніри, продаж яких забезпечує до 20% потреб автохабу на ремонт військових машин.

У майбутньому Nesemos планує запустити франшизу, щоб ветерани могли відкривати подібні СТО по всій країні. Таким чином, вони зможуть допомагати побратимам, створивши замкнутий цикл добра: цивільний платить за ремонт, а ветерану ремонтують авто безкоштовно.

— Ми прийшли зі світу KPI, великих цілей і масштабних завдань. І зрозуміли, що нам є що вкласти. Це місце, де тобі ніколи не скажуть: Ми тебе туди не посилали, а потиснуть руку з повагою і великою вдячністю — підсумовую Петро.

Головне фото:texty.org.

Раніше ми розповідали про шлях ветерана у цивільне життя, де підкреслювали, що програми професійної підготовки, спеціалізовані вакансії та підтримка від ініціатив, подібних до Nesemos, дають шанс на успішну адаптацію та працевлаштування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!