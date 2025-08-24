Історії Розповіді

Немає руки — буде інша робота: як СТО у Києві змінює ставлення до ветеранів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Серпня 2025, 21:00
Немає руки — буде інша робота: як СТО у Києві змінює ставлення до ветеранів

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь