“Возьми паспорт или выживай без прав”: что происходит на оккупированных территориях

Уехать или урегулировать свое правовое положение — именно перед таким выбором поставила граждан Украины российская оккупационная администрация.

По данным ВВС, принудительная паспортизация стала главным инструментом контроля над людьми на захваченных территориях.

Россия украла у Марии дочь

Мария (имя изменено из соображений безопасности) не видела свою дочь с лета 2023 года. Ее бывший муж, проживающий на оккупированной территории, под предлогом прогулки забрал ребёнка — и не вернул.

Забрал ребенка и не вернул. Потом звонит и говорит: Ха-ха-ха, мы едем в ЛНР, — рассказывает Мария.

Теперь женщина не имеет даже юридической возможности вернуть дочь. Подать в суд можно только при наличии российского паспорта — документа, который Мария принципиально отказывается получать.

Он пользуется тем, что я не могу подать на него в суд. Это фактически похищение. Он похитил ребенка, я ее не вижу, — говорит женщина.

Указ Владимира Путина от 2023 года приравнял всех жителей оккупированных регионов, не имеющих российского паспорта, к иностранцам.

Позже Кремль установил срок — до 10 сентября 2025 года украинцы должны либо урегулировать свой статус, либо покинуть территорию России.

Павел Лисянский, директор Украинского института стратегических исследований и безопасности, объясняет:

Сначала Россия создала условия для упрощенного получения российского паспорта для жителей отдельных регионов. Но, поскольку очередей за ними не было, они начали делать это принудительно.

По словам директора по адвокации Центра прав человека ZMINA Альоны Луневой, россияне постепенно ограничили все сферы жизни, где можно было обойтись без их документа.

Россияне начали ограничивать те сферы жизни на оккупированных территориях, где можно обойтись без российского паспорта, — отмечает она.

В Мелитополе даже медицинскую помощь можно получить только подпольно

Для Ольги из Мелитополя отказ от российского паспорта означал фактическую изоляцию.

Врач вел меня подпольно, потому что когда я сначала просто пришла в регистратуру, мне сказали, что нужны российские документы, — рассказывает женщина.

Она вспоминает, что попасть к врачу можно было только через знакомых. Медкарту держали “в тени”, а врач рисковал собственной безопасностью.

В похожей ситуации оказались тысячи людей. Без российского паспорта они не могут получить медицинскую помощь, оформить социальные выплаты или даже отдать ребенка в школу.

Без российского паспорта в Мариуполе жить невозможно. Без него ни мобильную связь не подключишь, ни на работу не устроишься. Счет в банке, пенсия — только с российским документом, — рассказал житель Мариуполя Алексей.

Многие берут паспорта из безысходности.

Пожилые родственники были вынуждены взять гражданство. Иначе был бы кошмар, — говорит Виктория из Рубежного.

В феврале 2023 года российская власть ввела на оккупированных территориях обязательное медстрахование — только при наличии российского паспорта.

В отчетах ООН зафиксированы случаи, когда людям отказывали в лечении. Один мужчина с ВИЧ-положительным статусом из Мариуполя рассказал:

Документы взял, потому что мои таблетки вообще никак иначе не получить.

Особенно уязвимыми остаются пожилые люди. Священник из Херсонской области, который после затопления Олешек приютил несколько пенсионерок, вспоминает:

Я даже обращался в администрацию с просьбой прислать паспортистку. Мне ответили дословно: Никому твои старые не нужны.

Что говорит Украина

Украина не признаёт никаких документов, выданных оккупационными властями, кроме актов о рождении, браке или смерти.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркивает:

Сам факт получения российского паспорта не является преступлением. Люди, которых заставили сделать это из-за обстоятельств оккупации, не несут ответственности.

Такие украинцы остаются гражданами Украины, даже если имеют документы государства-оккупанта.

Ни одно действие государства-оккупанта не способно лишить человека его настоящего гражданства, — добавляет Лубинец.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий советует украинцам в первую очередь заботиться о собственной безопасности:

Надо брать какие-то бумажки — берите, для нас это не меняет вашего статуса. Для украинского государства любые бумаги, которые вам выдают оккупанты, ничтожны.

Альона Лунева подытоживает:

Получить российский паспорт в оккупации — это не нарушение украинских законов. Напротив, преступлением является принудительная паспортизация.

