“Візьми паспорт або виживай без прав”: що відбувається на окупованих територіях

Виїхати геть або врегулювати своє правове становище — саме перед таким вибором поставила громадян України російська окупаційна адміністрація.

За даними BBC, примусова паспортизація стала головним інструментом контролю над людьми на захоплених територіях.

Росія вкрала у Марії доньку

Марія (ім’я змінено з міркувань безпеки) не бачила свою доньку з літа 2023 року. Її колишній чоловік, який мешкає на окупованій території, під приводом прогулянки забрав дитину — і не повернув.

Забрав дитину і не повернув. Потім телефонує й каже: Ха-ха-ха, ми їдемо в ЛНР, — розповідає Марія.

Тепер жінка не має навіть юридичної можливості повернути доньку. Подати до суду можна лише маючи російський паспорт — документ, який Марія принципово відмовляється отримувати.

Він користується тим, що я не можу подати на нього до суду. Це фактично викрадення. Він викрав дитину, я її не бачу, — каже жінка.

Указ Володимира Путіна від 2023 року прирівняв усіх мешканців окупованих регіонів, які не мають російського паспорта, до іноземців.

А згодом Кремль визначив термін — до 10 вересня 2025 року українці повинні або врегулювати свій статус, або покинути територію Росії.

Павло Лисянський, директор Українського інституту стратегічних досліджень і безпеки, пояснює:

Спочатку Росія створила умови для спрощеного отримання російського паспорта для жителів певних регіонів. Але, оскільки черг за ними не було, вони почали робити це з примусу.

За словами директорки з адвокації Центру прав людини ZMINA Альони Луньової, росіяни поступово обмежили всі сфери життя, де можна було обійтися без їхнього документа.

Росіяни почали обмежувати ті сфери життя на окупованих територіях, де можна обійтися без російського паспорта, — зазначає вона.

У Мелітополі навіть медичну допомогу можна отримати лише підпільно

Для Ольги з Мелітополя відмова від російського паспорта означала фактичну ізоляцію.

Лікар вів мене підпільно, бо коли я спершу просто прийшла до реєстратури, мені сказали, що потрібні російські документи, — розповідає жінка.

Вона згадує, що потрапити до лікаря можна було лише через знайомих. Медкартку тримали “в тіні”, а лікар ризикував власною безпекою.

У схожій ситуації опинилися тисячі людей. Без російського паспорта вони не можуть отримати медичну допомогу, оформити соціальні виплати чи навіть віддати дитину до школи.

Без російського паспорта в Маріуполі жити неможливо. Без нього ні мобільний зв’язок не під’єднаєш, ні на роботу не влаштуєшся. Рахунок у банку, пенсія — тільки з російським документом, — розповів житель Маріуполя Олексій.

Багато хто бере паспорти з безвиході.

Літні родичі були змушені взяти громадянство. Інакше був би кошмар, — каже Вікторія з Рубіжного.

У лютому 2023 року російська влада запровадила на окупованих територіях обов’язкове медстрахування — лише за наявності російського паспорта.

У звітах ООН фіксували випадки, коли людям відмовляли в лікуванні. Один чоловік із ВІЛ-позитивним статусом із Маріуполя розповів:

Документи взяв, бо мої таблетки взагалі ніяк інакше не отримати.

Особливо вразливими залишаються літні люди. Священник із Херсонщини, який після затоплення Олешок прихистив кількох пенсіонерок, згадує:

Я навіть звертався до адміністрації з проханням надіслати паспортистку. Мені відповіли дослівно: Нікому твої старі не потрібн’.

Що каже Україна

Україна не визнає жодних документів, виданих окупаційною владою, окрім актів народження, шлюбу чи смерті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголошує:

Сам факт отримання російського паспорта не є злочином. Люди, яких змусили це зробити через обставини окупації, не несуть відповідальності.

Такі українці залишаються громадянами України, навіть якщо мають документи держави-окупанта.

Жодна дія держави-окупанта не здатна позбавити людину її справжнього громадянства, — додає Лубінець.

Речник МЗС Георгій Тихий радить українцям у першу чергу дбати про власну безпеку:

Треба брати якісь папірці – беріть, для нас це не змінює вашого статусу. Для української держави будь-які папірці, які вам видають окупанти, є нікчемними.

Альона Луньова підсумовує

Отримати російський паспорт в окупації — це не порушення українських законів. Навпаки, злочином є примусова паспортизація.

