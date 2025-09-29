Передавав дані росіянам “з цікавості”: охоронець дитсадка отримав 15 років за ґратами

15 років за ґратами з конфіскацією майна. У Запоріжжі суд першої інстанції оголосив вирок жителю Степногірська. Його звинувачують у державній зраді. Чоловіка контррозвідники СБУ затримали торік узимку.

За даними слідства, 57-річного Олександра завербувала знайома, яка працювала на російські спецслужби. Для неї охоронець дитсадка, а у вільний час таксист, збирав дані про переміщення наших військових та корегував удари ворожої артилерії по рідному місту.

Усе фальшиве, я не винен: як охоронець дитсадка корегував удари по Запоріжжю

У розмові з нашими кореспондентами торік Олександр підтвердив: зливав жінці, на ім’я Тетяна певну інформацію. Та нині на суді чоловік заявив, що невинуватий. Біля лави підсудних він усміхається та видається абсолютно спокійним.

Ні, взагалі ні, від слова зовсім. Не винен я взагалі. Все фальшиве, уся справа.

У той час, як підпрацьовував таксистом, Олександр випитував у людей різну інформацію про наших військових. Працівники СБУ зреагували на підозри місцевих жителів у тому, що підсудний може бути агентом ФСБ. Чоловік роздивлявся місця дислокації військових, відстежував, куди переміщують колони.

Знайома Олександра, яка працює на росіян, теж зі Степногірська, чкурнула жити на окуповану територію. Там прислужує росіянам. Для неї, кажуть в СБУ, він ще й коригував удари ворожої артилерії.

СБУ перехопили відеорозмову між Олександром і Тетяною. Раніше цей файл був засекречений. У розмові вони обговорювали побутові речі, та підозрюючи, що їх можуть прослуховувати, писали на папірцях запитання й відповіді.

За співпрацю з ворогом Олександра звинуватили у державній зраді. Вирок районного суду Запоріжжя був суворим.

У прокуратурі та СБУ вироком задоволені. Натомість Олександр з ним не погоджується. Каже, що подаватиме апеляцію.

У січні 2024 року нашим журналістам він заявляв, що передавав дані росіянам без злого умислу, а тому покарання для себе не очікує жодного. Дані про переміщення військових та техніки ЗСУ він передавав “з цікавості”.

