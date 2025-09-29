Передавал данные россиянам “из любопытства”: охранник детсада получил 15 лет за решеткой

15 лет за решеткой с конфискацией имущества. В Запорожье суд первой инстанции объявил приговор жителю Степногорска. Его обвиняют в государственной измене. Мужчину контрразведчики СБУ задержали в прошлом году зимой.

По данным следствия, 57-летнего Александра завербовала знакомая, работавшая на российские спецслужбы. Для нее охранник детсада, а в свободное время таксист, собирал данные о перемещениях наших военных и корректировал удары вражеской артиллерии по родному городу.

Все фальшивое, я не виноват: как охранник детсада корректировал удары по Запорожью

В разговоре с нашими корреспондентами в прошлом году Александр подтвердил: “сливал” женщине по имени Татьяна определенную информацию. Но сейчас на суде мужчина заявил, что невиновен. На скамье подсудимых он улыбается и кажется совершенно спокойным.

Нет, вообще нет, от слова совсем. Не виноват я вообще. Все фальшивое, все дело.

В то время как подрабатывал таксистом, Александр выспрашивал у людей разную информацию о наших военных. Сотрудники СБУ среагировали на подозрения местных жителей в том, что подсудимый может быть агентом ФСБ. Мужчина рассматривал места дислокации военных, отслеживал, куда перемещают колонны.

Знакомая Александра, работающая на россиян, тоже из Степногорска, уехала жить на оккупированную территорию. Там прислуживает россиянам. Для нее, говорят в СБУ, он еще и корректировал удары вражеской артиллерии.

СБУ перехватили видеоразговор между Александром и Татьяной. Ранее этот файл был засекречен. В разговоре они обсуждали бытовые вещи, но подозревая, что их могут прослушивать, писали на бумажках вопросы и ответы.

За сотрудничество с врагом Александра обвинили в государственной измене. Приговор районного суда Запорожья был суровым.

В прокуратуре и СБУ приговором удовлетворены. Александр с ним не соглашается. Говорит, что будет подавать апелляцию.

В январе 2024 года нашим журналистам он заявлял, что передавал данные россиянам без злого умысла, поэтому наказания для себя не ждет никакого. Данные о перемещении военных и техник ВСУ он передавал “из любопытства”.

