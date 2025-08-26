Навел ракеты на полигон: во сколько военный оценил жизнь побратимов

Государственное бюро расследований сообщало, что открыло более 2700 уголовных дел за коллаборационизм, пособничество врагу и государственную измену. Среди фигурантов этих дел есть и действующие народные депутаты, гражданские и военные.

В частности, в ДБР поделились, что украинского военного, который наводил ракеты на полигоны с бойцами ВСУ, будут судить. Как мужчина согласился на государственную измену и во сколько оценил жизнь побратимов?

Военного будут судить за наведение российских ракет на полигон

По материалам ДБР будут судить украинского военного. Мужчина наводил российские ракеты на полигон с бойцами ВСУ в Одесской области.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по этому делу. Военный передавал данные ФСБ о расположении военных полигонов в Одесской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Вместе с СБУ удалось установить, что подозреваемый с начала 2025 года собирал информацию и через знакомого за границей передавал данные российской ФСБ.

Работникам ФСБ передавали разъяснения координат военного полигона и количества военных, которые на нем проходят тренировки.

Жизни побратимов он оценивал от 3 тысяч гривен за каждую “наводку”.

Читать по теме Учения под землей: Сырский об альтернативе полигонам Читай полное заявление Сырского о новом подходе к обучению бойцов.

Разоблачили и задержали предателя в марте 2025 года. Так удалось предотвратить предстоящий обстрел полигона. Сейчас военный обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляла Одесская специализированная прокуратура.

А еще Вікна-Новини рассказывали, как предателей и коллаборантов разоблачает СБУ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!