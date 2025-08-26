Навів ракети на полігон: у скільки військовий оцінив життя побратимів

Державне бюро розслідувань повідомляло, що відкрило понад 2700 кримінальних справ за колабораціонізм, пособництво ворогу та державну зраду. Серед фігурантів цих справ є і чинні народні депутати, цивільні та військові.

Зокрема у ДБР поділилися, що українського військового, який наводив ракети на полігони з бійцями ЗСУ, судитимуть. Як чоловік погодився на державну зраду і в скільки оцінив життя побратимів?

Військового судитимуть за наведення російських ракет на полігон

За матеріалами ДБР судитимуть українського військового. Чоловік наводив російські ракети на полігон з бійцями ЗСУ на Одещині.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування в цій справі. Військовий передавав дані ФСБ про розташування військових полігонів в Одеській області. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Разом з СБУ вдалося встановити, що підозрюваний з початку 2025 року збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані російській ФСБ.

Працівникам ФСБ передавали роз’яснення координат військового полігону та кількості військових, які на ньому проходять тренування.

Життя побратимів він оцінював від 3 тисяч гривень за кожну “наводку”.

Викрили та затримали зрадника у березні 2025 року. Так вдалося запобігти майбутнього обстрілу полігону. Наразі військового обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура.

