Лучше без него: почему женщины все реже показывают партнеров в Instagram

BBC пишет, что девушка принадлежит к поколению молодых инфлюенсерок, которые сознательно отказываются показывать личную жизнь, считая это проявлением самоуважения.
На её страницах в соцсетях можно заметить намеки — два бокала вина за ужином или затылок мужчины на фото, — но лицо партнера Тавана принципиально не показывает.
Я просто придерживаюсь женского кода. Как женщина, ты хочешь выглядеть сильной, показать, что все держишь под контролем, — признается она.
Тавана осознанно строит бренд без мужского фона:
Не хочется, чтобы казалось, будто тебе помог мужчина. Мне приятнее сказать: я сделала это сама.
Даже если пара сделает следующий шаг, Тавана уверена — это не повод выставлять личное напоказ:
Обручальное кольцо — еще не причина публиковать наши отношения.
Новый тренд: отношения вне кадра
Тавана — не исключение. Все больше женщин выбирают тихую приватность вместо публичного романтизма.
Британский журнал Vogue даже посвятил этому материал с провокационным названием: Не стыдно ли теперь иметь парня?
В статье журналистка Шанте Джозеф пишет, что женщины больше не хотят выглядеть одержимыми любовью.
Они стремятся сохранять баланс между личной жизнью и независимостью — получать социальные преимущества от того, что у них есть партнёр, но без потери собственной идентичности.
Иметь парня больше не считается достижением. Это не делает женщину ни больше, ни меньше, — отмечает Джозеф.
По ее словам, такая перемена — реакция на патриархальные представления, которые десятилетиями заставляли женщин определять себя через мужчину.
Писательница и блогер из юго-восточного Лондона Стефани Ебоа почувствовала это буквально.
Она рассказала, что после публикации фото с парнем от нее отписалось около тысячи человек.
Мне писали: мы больше не можем ассоциировать себя с твоим контентом. И я понимаю — людям кажется, что контент про отношения слишком навязчивый, — говорит Ебоа.
По ее мнению, сегодня чрезмерная романтичность в соцсетях воспринимается как что-то неловкое, почти искусственное.
Эстетика бренда и страх сглаза
Доктор Гиллиан Брукс из Королевского колледжа Лондона объясняет: для многих инфлюенсеров приватность — часть стратегии.
Они продают определенную эстетику, определенный стиль. Если отойти от этого — аудитория теряется, — поясняет исследовательница.
Но не только блогеры выстраивают тишину вокруг личного. 25-летняя Милли, помолвленная уже пять лет, говорит, что просто не хочет, чтобы ее отношения определяли личность:
Я не хочу, чтобы казалось, будто я зависима от партнера. Когда в ленте только мы — это создает ощущение одержимости.
Социальная психологиня Гвендолин Сайдман из Университета Мичигана отмечает, что тенденция скрывать личное имеет более глубокие причины:
Люди поняли, что любой контент в сети остается навсегда. И теперь делятся меньше, потому что не хотят, чтобы личное становилось публичным.
Эта перемена прослеживается не только в соцсетях, но и в таких, казалось бы, традиционных вопросах, как фамилия после свадьбы.
Переход на фамилию мужа когда-то считался символом единства семьи. Но время вносит свои коррективы. В последние десятилетия число женщин, которые сохраняют девичью фамилию, неуклонно растет.
