Лучше без него: почему женщины все реже показывают партнеров в Instagram

BBC пишет, что девушка принадлежит к поколению молодых инфлюенсерок, которые сознательно отказываются показывать личную жизнь, считая это проявлением самоуважения.

На её страницах в соцсетях можно заметить намеки — два бокала вина за ужином или затылок мужчины на фото, — но лицо партнера Тавана принципиально не показывает.

Я просто придерживаюсь женского кода. Как женщина, ты хочешь выглядеть сильной, показать, что все держишь под контролем, — признается она.

Тавана осознанно строит бренд без мужского фона:

Не хочется, чтобы казалось, будто тебе помог мужчина. Мне приятнее сказать: я сделала это сама.

Даже если пара сделает следующий шаг, Тавана уверена — это не повод выставлять личное напоказ:

Обручальное кольцо — еще не причина публиковать наши отношения.

Новый тренд: отношения вне кадра

Тавана — не исключение. Все больше женщин выбирают тихую приватность вместо публичного романтизма.

Британский журнал Vogue даже посвятил этому материал с провокационным названием: Не стыдно ли теперь иметь парня?

В статье журналистка Шанте Джозеф пишет, что женщины больше не хотят выглядеть одержимыми любовью.

Читать по теме ”Нехай я буду в 25 нецілована”: какая украинская молодь не хочет отношений Новое сознание позволяет им не соглашаться на компромиссы, на которые шли их родители или даже старшие братья и сёстры.

Они стремятся сохранять баланс между личной жизнью и независимостью — получать социальные преимущества от того, что у них есть партнёр, но без потери собственной идентичности.

Иметь парня больше не считается достижением. Это не делает женщину ни больше, ни меньше, — отмечает Джозеф.

По ее словам, такая перемена — реакция на патриархальные представления, которые десятилетиями заставляли женщин определять себя через мужчину.

Писательница и блогер из юго-восточного Лондона Стефани Ебоа почувствовала это буквально.

Она рассказала, что после публикации фото с парнем от нее отписалось около тысячи человек.

Мне писали: мы больше не можем ассоциировать себя с твоим контентом. И я понимаю — людям кажется, что контент про отношения слишком навязчивый, — говорит Ебоа.

По ее мнению, сегодня чрезмерная романтичность в соцсетях воспринимается как что-то неловкое, почти искусственное.

Эстетика бренда и страх сглаза

Доктор Гиллиан Брукс из Королевского колледжа Лондона объясняет: для многих инфлюенсеров приватность — часть стратегии.

Они продают определенную эстетику, определенный стиль. Если отойти от этого — аудитория теряется, — поясняет исследовательница.

Но не только блогеры выстраивают тишину вокруг личного. 25-летняя Милли, помолвленная уже пять лет, говорит, что просто не хочет, чтобы ее отношения определяли личность:

Я не хочу, чтобы казалось, будто я зависима от партнера. Когда в ленте только мы — это создает ощущение одержимости.

Социальная психологиня Гвендолин Сайдман из Университета Мичигана отмечает, что тенденция скрывать личное имеет более глубокие причины:

Люди поняли, что любой контент в сети остается навсегда. И теперь делятся меньше, потому что не хотят, чтобы личное становилось публичным.

Эта перемена прослеживается не только в соцсетях, но и в таких, казалось бы, традиционных вопросах, как фамилия после свадьбы.

Переход на фамилию мужа когда-то считался символом единства семьи. Но время вносит свои коррективы. В последние десятилетия число женщин, которые сохраняют девичью фамилию, неуклонно растет.