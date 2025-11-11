Краще без нього: чому жінки все рідше показують партнерів в Instagram

У 24-річної інфлюенсерки Тавани Мусвабурі понад 33 тисячі підписників. Її життя здається відвертим — робота, подорожі, стиль — але один важливий елемент зникає з стрічки: її хлопець.

BBC пише, що жінок належить до покоління молодих інфлюенсерок, які свідомо відмовляються показувати особисте життя, вважаючи це актом самоповаги.

На її сторінках у соцмереж можна побачити натяки — дві келихи вина за вечерею чи чоловічу потилицю — проте обличчя партнера Тавана не показує принципово.

Я просто дотримуюся жіночого коду. Як жінка, ти хочеш виглядати сильною, показати, що тримаєш усе під контролем, — зізнається жінка.

Вона свідомо будує бренд без чоловічого бекграунду:

Не хочеться, щоб здавалося, що тобі допоміг чоловік. Мені приємніше сказати: я зробила це сама.

Навіть якщо пара зробить наступний крок, Тавана переконана — це не привід показувати особисте:

Обручка — ще не причина публікувати наші стосунки.

Новий тренд: стосунки поза кадром

Тавана — не виняток. Все більше жінок обирають тиху приватність замість публічного романтизму. Британський Vogue навіть присвятив цьому матеріал із провокативною назвою: Чи стало тепер соромно мати хлопця?

У статті журналістка Шанте Джозеф пише, що жінки більше не хочуть виглядати одержимими коханням.

Читати на тему ”Нехай я буду в 25 нецілована”: чому українська молодь не хоче стосунків Нова свідомість дозволяє їм не погоджуватися на компроміси, на які йшли їхні батьки чи навіть старші брати та сестри.

Вони прагнуть зберігати баланс між особистим життям і самостійністю — отримати соціальні вигоди від того, що мають партнера, але без втрати власної ідентичності.

Мати хлопця більше не вважається досягненням. Це не робить жінку ані більшою, ані меншою, — зазначає Джозеф.

Вона вважає, що така зміна — реакція на патріархальні уявлення, які десятиліттями змушували жінок визначати себе через чоловіка.

Тисяча людей відписалася від мене

Письменниця й блогерка зі Східного Лондона Стефані Єбоа відчула це буквально. Вона розповіла, що після публікації фото з хлопцем від неї відписалося близько тисячі людей.

Мені писали: ми більше не можемо асоціювати себе з твоїм контентом. І я розумію — людям здається, що контент про стосунки надто нав’язливий, — каже Єбоа.

На її думку, сьогодні надмірна романтичність у соцмережах сприймається як щось ніякове, майже штучне.

Естетика бренду і страх наврочити

Докторка Гілліан Брукс із Королівського коледжу Лондона пояснює: для багатьох інфлюенсерів приватність — частина стратегії.

Вони продають певну естетику, певний стиль. Якщо відійти від цього — аудиторія розгублюється, — пояснює дослідниця.

Та не лише блогери вибудовують тишу навколо особистого. 25-річна Міллі, яка заручена вже п’ять років, каже, що просто не хоче, аби її стосунки визначали особистість:

Я не хочу, щоб виглядало, ніби я залежна від партнера. Коли у стрічці лише ми — це створює відчуття одержимості.

Соціальна психологиня Гвендолін Сайдман із Університету Мічигану каже, що тенденція приховувати особисте має глибше коріння:

Люди усвідомили, що будь-який контент у мережі залишається назавжди. І тепер діляться менше, бо не хочуть, щоб приватне ставало публічним.

Ця зміна простежується не лише у соцмережах, а й у таких, здавалося б, традиційних питаннях, як прізвище після весілля.

Перехід на прізвище чоловіка колись вважався символом єдності сім’ї. Та час вносить свої корективи. В останні десятиліття кількість жінок, які залишають своє дівоче прізвище, лише зростає.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!