Краще без нього: чому жінки все рідше показують партнерів в Instagram

У 24-річної інфлюенсерки Тавани Мусвабурі понад 33 тисячі підписників. Її життя здається відвертим — робота, подорожі, стиль — але один важливий елемент зникає з стрічки: її хлопець.
BBC пише, що жінок належить до покоління молодих інфлюенсерок, які свідомо відмовляються показувати особисте життя, вважаючи це актом самоповаги.
На її сторінках у соцмереж можна побачити натяки — дві келихи вина за вечерею чи чоловічу потилицю — проте обличчя партнера Тавана не показує принципово.
Я просто дотримуюся жіночого коду. Як жінка, ти хочеш виглядати сильною, показати, що тримаєш усе під контролем, — зізнається жінка.
Вона свідомо будує бренд без чоловічого бекграунду:
Не хочеться, щоб здавалося, що тобі допоміг чоловік. Мені приємніше сказати: я зробила це сама.
Навіть якщо пара зробить наступний крок, Тавана переконана — це не привід показувати особисте:
Обручка — ще не причина публікувати наші стосунки.
Новий тренд: стосунки поза кадром
Тавана — не виняток. Все більше жінок обирають тиху приватність замість публічного романтизму. Британський Vogue навіть присвятив цьому матеріал із провокативною назвою: Чи стало тепер соромно мати хлопця?
У статті журналістка Шанте Джозеф пише, що жінки більше не хочуть виглядати одержимими коханням.
Вони прагнуть зберігати баланс між особистим життям і самостійністю — отримати соціальні вигоди від того, що мають партнера, але без втрати власної ідентичності.
Мати хлопця більше не вважається досягненням. Це не робить жінку ані більшою, ані меншою, — зазначає Джозеф.
Вона вважає, що така зміна — реакція на патріархальні уявлення, які десятиліттями змушували жінок визначати себе через чоловіка.
Тисяча людей відписалася від мене
Письменниця й блогерка зі Східного Лондона Стефані Єбоа відчула це буквально. Вона розповіла, що після публікації фото з хлопцем від неї відписалося близько тисячі людей.
Мені писали: ми більше не можемо асоціювати себе з твоїм контентом. І я розумію — людям здається, що контент про стосунки надто нав’язливий, — каже Єбоа.
На її думку, сьогодні надмірна романтичність у соцмережах сприймається як щось ніякове, майже штучне.
Естетика бренду і страх наврочити
Докторка Гілліан Брукс із Королівського коледжу Лондона пояснює: для багатьох інфлюенсерів приватність — частина стратегії.
Вони продають певну естетику, певний стиль. Якщо відійти від цього — аудиторія розгублюється, — пояснює дослідниця.
Та не лише блогери вибудовують тишу навколо особистого. 25-річна Міллі, яка заручена вже п’ять років, каже, що просто не хоче, аби її стосунки визначали особистість:
Я не хочу, щоб виглядало, ніби я залежна від партнера. Коли у стрічці лише ми — це створює відчуття одержимості.
Соціальна психологиня Гвендолін Сайдман із Університету Мічигану каже, що тенденція приховувати особисте має глибше коріння:
Люди усвідомили, що будь-який контент у мережі залишається назавжди. І тепер діляться менше, бо не хочуть, щоб приватне ставало публічним.
Ця зміна простежується не лише у соцмережах, а й у таких, здавалося б, традиційних питаннях, як прізвище після весілля.
Перехід на прізвище чоловіка колись вважався символом єдності сім’ї. Та час вносить свої корективи. В останні десятиліття кількість жінок, які залишають своє дівоче прізвище, лише зростає.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!