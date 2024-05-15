Рассказы

По рации передали — в окоп свалился “москаль”. Мобилизованный житель Луганской области вышел к пограничникам Украины

Диана Просяник, редактор сайта 15 мая 2024, 19:00
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