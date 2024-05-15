По рации передали — в окоп свалился “москаль”. Мобилизованный житель Луганской области вышел к пограничникам Украины

В Донецкой области пограничники бригады Помста взяли в плен жителя Луганской области. В феврале россияне мобилизовали его в свою армию. Мужчина без оружия и амуниции вышел на украинские позиции и прошел несколько километров, скрываясь от дронов.

Подробнее об истории мужчины с Луганской области рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

По словам пограничников, мужчина ночью вышел на позиции наших противотанкистов. Командир расчета противотанковых ракетных комплексов с позывным Журналист рассказывает, что той ночью он должен был меняться и уже снял с себя броню. Вдруг по рации передают: в наш окоп свалился “москаль”.

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Журналист говорит, мужчину спасло от смерти лишь то, что когда он был уже на прицеле, командир увидел, что тот был без оружия.

Противотанкист с позывным Обозный говорит, как только мы его увидели, то он на чистом украинском закричал: Хлопці, я свій! (Парни, я свой — ред.).

Задержанный не имел средств защиты. По его словам, он был призван в российскую армию в феврале этого года и разносил еду для захватчиков.

Пограничники увидели, что у него было два осколочных ранения. Обозный оказывал пленному первую домедицинскую помощь. Он отмечает, что пока мужчина находился в их подвале, его обеспечили едой и оказали медпомощь. Все согласно Женевской конвенции.

Если мы будем относиться к пленным так же как военнослужащие России относятся к нам, то чем мы лучше их, — делится мыслями противотанкист.

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