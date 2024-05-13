Вместо больничной койки — фронт! История сильного бойца, который, несмотря на онкологию, стал на защиту Украины

У него худощавое телосложение и грустные зеленые глаза. 42-летний выходец из Хмельницка, боевой медик с позывным Джонни, когда-то работал в Португалии. Разносил почту, мыл посуду, стриг газоны.

Незадолго до полномасштабной войны он вернулся и уже услышал страшный диагноз.

А после химиотерапии опухоль российской оккупации начала распространяться по родной земле.

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Он преодолел тяжелый недуг и, несмотря на риск его возвращения, пошел добровольцем на фронт. Хотя, признается, настоящим патриотом себя не считает.

У меня просто в голове не укладывалось, что может быть у меня такое дома. Хотя я не большой патриот, с вышиванками и флагами не ходил, не кричал Слава Украине.

В военкомате, признается, пришлось врать. Когда у Джонни спросили, болен ли он чем-то, ответил, что он здоров. Скрыл свою болезнь и пошел на фронт.

Я не создавал себе никаких иллюзий, что там все будет нормально. Я знал, куда иду.

После этого боевой медик 65 бригады с позывным Джонни участвовал в штурмах вражеских позиций, обороне собственных и спасал раненых собратьев. И, время от времени, из-за адских затруднений, упрекал себя, что два года назад решился пойти в войско.

Джонни не скрывает правды. Говорит, иногда сам спрашивал себя, зачем ему это все нужно было.

Пока дойдешь, 300 раз читаешь Отче наш и говоришь, Боже, дай дойти. И так же обратно, когда возвращаешься.

35-летний житель Тернополя с позывным Гриша раньше работал в Польше. Вернулся, чтобы защищать страну. Его Джонни спас после осколочного ранения. За это в.и.о командира ему до сих пор благодарен.

Но самые болезненные воспоминания Джонни о тех, кого не получилось достать из того света. Вспоминает, как собрату оторвало ноги, медик пытался его спасти, но тот потерял сознание.

Я ему бандажи начинаю крутить, держу за руки, а он постепенно теряет сознание и… человек умер, — говорит с грустью в глазах Джонни.

В кругу собратьев воин с грустью вспоминает первые дни полномасштабной, когда военкоматы штурмовали толпы добровольцев. Сейчас, говорит, люди в тылу будто забыли о войне. Но уверен, зря.

Они не понимают, что если мы их здесь не остановим, то они придут, постучатся к их дверям. Они этого не понимают.

Офицер с позывным Испанец 18 лет прожил в Барселоне и вернулся в начале полномасштабной войны. Признается, силой духа Джонни поражен.

После многолетней ремиссии, говорит Джонни, коварный враг к нему вернулся. В настоящее время он лечится в Запорожском онкоцентре. Уже прошёл четвертую химию.

Джонни, которого из-за недуга сейчас не привлекают к боевым задачам, говорит, впереди у него еще три сеанса химиотерапии, затем ВЛК. Впрочем, ни при каких обстоятельствах он не собирается покидать армейскую службу.

Пока я еще могу что-нибудь сделать для ВСУ, я буду служить дальше.

Прежде всего быть со своей страной в этой борьбе за свободу стремился и Виктор Лаптев, который решился фактически переползти границу. Читай сильную историю украинца, не желавшего жить в оккупации.

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