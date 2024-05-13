Рассказы

Вместо больничной койки — фронт! История сильного бойца, который, несмотря на онкологию, стал на защиту Украины

Андрей Почтев 13 мая 2024, 21:30
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